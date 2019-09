Federal A: Sol de Mayo empató en casa

Sol de Mayo no logró doblegar a Camioneros y empató 2 a 2 por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Federal A de fútbol.

El Albiceleste se había puesto en ventaja con los goles de Matías Lozano en contra cuando iban 45 minutos del primer tiempo; y de Fernando Valdebenito a los 4 minutos del complemento.

Duró poco ese resultado ya que la visita lo empató con los tantos de Alcides Miranda a los 6 y de Marcos Aguirre a los 9, ambos en el segundo tiempo.

A pesar de los cambios, Sol de Mayo no logró encontrarle la vuelta al duelo y Camioneros se llevó un punto de la capital rionegrina.

La próxima fecha, el equipo viedmense visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Síntesis

Sol de Mayo: Juan Torralba; Gastón García, Juan Iurino, Lautaro Brienzo, Juan Elordi; Alberto Reyes, Leo Morales, Fernando De La Fuente, Enrique Narvay; Fernando Valdebenito, Diego Galván. DT: Mauricio Del Cero

Camioneros: Agustín Gómez; Facundo Ardiles, Sebastián Álvarez, Matías Lozano, Leonardo Vitale; Jonathan Argañaraz, Marcelo Benítez, Carlos Fernández, Juan Manuel Navarro; Marcos Aguirre; Alcides Miranda. DT: Guillermo Calleri.

Goles: PT, 45 Matías Lozano en contra (SM). ST, 4 Fernando Valdebenito (SM); 6 Alcides Miranda (C); 9 Marcos Aguirre (C).

Cambios: ST, 10 Iván Zaninovich por Navarro (C); 17 Matías Olivera por Narvay (SM); 25 Brian Musarella por Aguirre (C); 28 Matías Ponce por Reyes (SM); 40 Héctor Morales por Elordi (SM); 50 José Cesarine por Miranda (C).

Árbitro: Fabricio Llovet (Córdoba).

Cancha: Sol de Mayo.