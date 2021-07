Federal A: Sol de Mayo le ganó a Cipolletti y volvió a la zona de clasificación

Sol de Mayo volvió a sonreír y cortó la racha de seis partidos sin ganar al vencer como local a Cipolletti, por 2 a 0 por la fecha 14 de la zona 1 del Federal A de fútbol. Además, con esta victoria el Albiceleste trepó en la tabla de posiciones y volvió a la zona de clasificación.

Un gol en el amanecer del encuentro, le dio a Sol de Mayo la tranquilidad para manejar el trámite. A los 4 minutos el defensor Manuel Berra no logró controlar el balón y Ramiro Balbuena aprovechó ese error. Ante la salida de Facundo Crespo, el volante colocó la pelota suave contra el palo para el 1 a 0.

Cipolletti estuvo cerca de igualar el partido, cinco minutos más tarde cuando sacó mal el arquero Julio Chiarini, pero Cristian Taborda no estuvo fino en la definición y la tiró afuera.

Balbuena fue la figura de Sol de Mayo: Foto: Pablo Leguizamon.

El local aflojó en la presión y Cipolletti tomó el control del balón, pero a pesar de jugar mejor en el cierre del primer tiempo, no generó jugadas de peligro.

Al regreso de los vestuarios, Sol de Mayo recuperó la memoria y manejó la pelota. Cipolletti intentó recuperar la posesión y Gustavo Raggio metió mano en el banco pero no hubo respuestas.

El equipo viedmense tuvo tranquilidad y amplió la ventaja a los 31 minutos. Otra vez Ramiro Balbuena encontró un rebote y luego con una gran definición puso el 2 a 0 final. El mediocampista fue la figura del equipo.

La defensa de Sol de Mayo fue sólida e implacable contra Cipo. Foto: Pablo Leguizamon.

El albinegro estuvo lejos de su mejor nivel y Sol de Mayo logró una clave victoria en un momento justo para quebrar la racha negativa de seis partidos sin ganar. Además, fue el primer triunfo de Luis Islas en su tercer cotejo como técnico.

Para Cipolletti fue la cuarta derrota en el torneo. Más allá de este tropezón, el Capataz marcha en el tercer lugar de la zona clasificación a tres puntos de Olimpo de Bahía Blanca, el líder de la zona 1.

SÍNTESIS

Sol de Mayo: Julio Chiarini; Maxi Paredes, Juan Iurino, Horacio Igarzábal, Nicolás Martínez; Ramiro Balbuena, Leonardo Morales, Mariano Rivadeneira; Alberto Reyes, Tomás Silva y Jesús Vera. DT: Luis Islas.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Elvis Hernández, Manuel Berra, Leandro Wagner; Boris Magnago, Brian Meza, Franco Amarfil, Maxi López; Cristian Taborda y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Goles: PT, 4 Ramiro Balbuena (SM). ST, 31 Ramiro Balbuena (SM).

Cambios: Al inicio del ST, Alan Vivanco por Amarfil y Fernando Pettineroli por Magano (C); 12 Juan Martín Amieva por Taborda (C); 18 Fernando De La Fuente por Rivadeneira y Diego Galván por Vera (SM); 33 Matías Olivera por Reyes (SM); Maxi Carrasco por López y Brian Gambarte por Carrera (C);

Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Córdoba).

Cancha: Deportivo Patagones.

El 11 de Sol de Mayo. Foto Pablo Leguizamon.

El 11 de Cipolletti. Foto: pablo Leguizamon.