Federal A: Sol de Mayo viaja esta noche a San Juan, donde debutará el domingo

En estas horas, Sol de Mayo emprenderá otro viaje. Esta vez el destino será San Juan para enfrentar a Desamparados, en su debut en su segundo certamen del Torneo Federal A. El Albiceleste quedó libre en el inicio quedó libre por el compromiso de Copa Argentina, donde cayó ante Colón en Rafaela.

Se trata de un rival difícil, que le servirá para medirse y evaluar los ajustes de cara a una larga temporada. La mala noticia es que Nahuel Astutti se quedará afuera del once inicial, ya que se recupera de una fractura en el pie que le generó molestias en el pasado duelo ante Colón de Santa Fe por la Copa Argentina. Su lugar lo ocupará Juan Torralba, quien llegó esta temporada al conjunto de la capital rionegrina ante la salida de Leonardo Torres y ahora deberá sustituir al arquero histórico del Albiceleste.

“No es la manera la que uno quiere entrar al equipo titular por una lesión de un compañero, pero bueno hay que estar preparado y rendir de la mejor manera”, afirmó Torralba en diálogo con Río Negro.

El “1” de 25 años no es un principiante , ya que disputó la categoría con Altos Hornos Zapla, Deportivo Roca y Alvarado de Mar del Plata.

Sobre su experiencia en el Federal A expresó que “conozco y es una categoría difícil, tanto la norte como la sur. Los partidos se definen por los detalles”. El arquero nacido en Mar del Plata agregó que “hay un grupo muy bueno en el club y todos los chicos ya me dieron toda la confianza ante Desamparados, que es un rival que se armó para pelear arriba”.

El once inicial no está definido por parte del técnico Mauricio Del Cero, quien debutará en el tercer nivel del fútbol nacional.

viedma : entremaniento de sol de mayo (futbol) con el director tecnico Mauricio del cero foto:Mauricio Martin

Ayer realizó un amistoso con Jorge Newbery, equipo del fútbol local, ya que durante las lluvias que afectaron a la Comarca, el conjunto de Viedma hizo pocos entrenamientos con pelota.

Al parecer no habría demasiado cambios con respecto al equipo que paró frente a Colón, aunque probó variantes en el mediocampo.

En el conjunto de la capital rionegrina saben que tienen una buena oportunidad de arrancar con el pie derecho, ya que en la primera fecha Huracán de Las Heras fue el único ganador y el resto de los partidos fueron empate.

El encuentro ya fue programado para este domingo, a las 19, con el arbitraje del cordobés Gastón Monson Brizuela.

Sol llegó hasta cuartos de final en la 2018/2019, donde perdió por escasa diferencia con Alvarado, equipo que luego ascendió a la B Nacional. Repetir la campaña parece difícil, pero ya demostró que tiene con qué.