Vuelco en la Ruta 237 de un camión que trasportaba autos: el conductor fue trasladado al hospital de Junín de los Andes

Un camión que transporta autos volcó en la Ruta 237 de Neuquén. Foto: Gentileza Captura video.

Un camión mosquito que circulaba por la Ruta 237, en la Bajada de Collón Cura, volcó este lunes en uno de los caminos principales hacia la zona cordillerana de Neuquén. El conductor fue tral

Tras el accidente de tránsito, se cayeron algunos vehículos que eran transportados.

Vuelco de un camión en Neuquén: qué se sabe del accidente en la Ruta 237

Desde bomberos voluntarios de Junín de los Andes dijeron a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió esta mañana y que el conductor fue trasladado al hospital de la localidad cordillerana. Se encuentra bien de salud.

En el sitio trabajaron personal de salud, protección civil, policial y bomberos voluntarios.

Por el momento se desconoce cómo fue la dinámica del siniestro o si hubo algún otor vehículo involucrado.

Desde Vialidad, emitieron un comunidado: