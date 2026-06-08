Inversión millonaria: la multinacional Louis Dreyfus confirmó US$400 millones para una megaplanta en Bahía Blanca

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una inversión de Louis Dreyfus para la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca. (Foto: Gentileza)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X un importante desembolso agroindustrial para la Argentina. La multinacional francesa Louis Dreyfus Company (LDC) le notificó formalmente la decisión estratégica de invertir US$400 millones para montar un polo procesador de oleaginosas de escala global en el puerto de Bahía Blanca.

La ambiciosa iniciativa industrial había comenzado a gestarse a principios de marzo de 2026, durante las reuniones bilaterales mantenidas en el Foro Empresarial Estados Unidos-Argentina (organizado por el banco JP Morgan en Nueva York).

«Recibí esta carta de Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei», celebró el jefe de la cartera económica en sus plataformas digitales.

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en… pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

Bahía Blanca y el mapa global de la molienda de semillas

La misiva institucional, enviada desde la sede central de la corporación en Ginebra (Suiza), ratifica que el puerto del sur bonaerense —donde LDC ya opera terminales de exportación de granos— albergará una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del planeta. El objetivo de la multinacional es incrementar la capacidad de procesamiento de valor agregado y potenciar los despachos marítimos internacionales aprovechando las ventajas de infraestructura locales.

Los directivos de la firma fundamentaron la millonaria inyección de capital en las ventajas comparativas del suelo argentino y en el nuevo escenario financiero:

Estabilidad regulatoria: La carta destaca que la decisión se apoya en la reciente estabilidad macroeconómica observada en el país.





La carta destaca que la decisión se apoya en la reciente estabilidad macroeconómica observada en el país. Liderazgo logístico: Se apunta a consolidar a la Argentina como la piedra angular en las cadenas de suministro globales de nutrición animal, alimentos y subproductos.





Se apunta a consolidar a la Argentina como la piedra angular en las cadenas de suministro globales de nutrición animal, alimentos y subproductos. Desarrollo local: El proyecto contempla una fuerte modernización de la infraestructura portuaria bonaerense y la consecuente creación de empleo directo en la región pampeana.



El cronograma técnico estipula que los máximos ejecutivos de la cerealera francesa mantendrán una cumbre presencial con Luis Caputo durante el próximo mes de julio de 2026 con el fin de ultimar los detalles operativos, los plazos de obra y los esquemas de contratación.

Dreyfus se baja de la pelea por Vicentin para concentrar sus millones en Bahía Blanca

La consolidación de este millonario desembolso en Bahía Blanca coincide de lleno con un reordenamiento de los activos estratégicos de Louis Dreyfus Company en el mercado interno. Recientemente, mediante una notificación remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la corporación francesa junto a Molinos Agro (la división agrícola del Grupo Perez Companc) oficializaron el retiro definitivo de su oferta para controlar la concursada Vicentin.

Según consignó Infoabe, aquel paso administrativo marcó el cierre de una extensa controversia judicial y corporativa que se prolongaba desde el año 2019, incluyendo el recordado intento de estatización por parte de la administración de Alberto Fernández. Con el desistimiento de LDC, el control operativo de Vicentin quedó ratificado bajo la órbita de su principal acreedor comercial, el Grupo Grassi, liderado por el empresario Mariano Grassi.

Fuentes del sector agroexportador definieron la retirada de la puja legal como una «vuelta de página» necesaria. Libres de la conflictividad judicial de esa quiebra, los esfuerzos patrimoniales de la gigante de Ginebra se concentrarán ahora de forma exclusiva en la construcción de su propia megaplanta portuaria del sur de la provincia de Buenos Aires.