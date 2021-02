Federer confirmó que volverá a jugar en marzo

El gran Roger le puso fecha a su regreso al circuito de la ATP. Gentileza.

El suizo Roger Federer, quien se convirti{o en una leyenda viviente del tenis, retornará al circuito después de más de un año sin pisar una cancha desde el 8 de marzo en una nueva edición del ATP de Doha, Qatar.

Federer, de 39 años, no volvió a jugar desde su derrota ante el serbio Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia 2020 y su intención, despu{es de un año de pandemia de Coronavirus y dos cirugías en su rodilla derecha, es regresar en Doha.

El suizo, ex número uno y quinto en el último ranking de la ATP, es el principal campeón de Doha con tres títulos en 2005, 2006 y 2011. En sus planes están Wimbledon, su Grand Slam favorito, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reprogramados para julio.

"Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño para no estar completamente concentrado y donde el estrés fuese un poco menor. No jugaré torneos porque sí. Si la familia o el cuerpo no funcionan, pararé", explicó Federer.

Números que importan 103 títulos suma Roger Federer en su notable campaña deportiva, con 20 de Grand Slam. 237 semanas en fila estuvo el gran Roger en el primer lugar del ranking de la ATP, con 310 en total.

El suizo Federer tiene como objetivo participar en Wimbledon y en los Juegos Ol{impicos. Gentileza.

“Me prepararé para volver a jugar en polvo de ladrillo. Todo, por supuesto, sabiendo que lo importante es Halle, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open", agregó el número uno del mundo durante 310 semanas y ganador de 20 títulos de Grand Slam.