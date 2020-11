Femicidio de Cielo López: "hay mucha prueba pericial"

Hoy se completó el jurado que intervendrá en el juicio por el abuso sexual y femicidio de Cielo López. De los 40 varones convocados concurrieron 23 a la audiencia y fueron seleccionados 8. El debate oral comenzará el próximo lunes 9 de noviembre y se desarrollará en el recinto de la Legislatura, que es el sitio que garantiza el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Las preguntas de las partes fueron similares a las formuladas ayer cuando se seleccionaron a las mujeres que integrarán el tribunal. La diferencia estuvo marcada por la cantidad de recusaciones con causa que se hicieron -9 en total- y de las cuales el juez, Lucas Yancarelli, hizo lugar a 8.

Fueron apartados postulantes que manifestaron haber concurrido a marchas en reclamo de justicia por el femicidio. También se excluyó a un psicólogo que había asistido a una de las amigas de Cielo y al entorno familiar de la víctima, a un hombre que dijo tener parientes que habían vivido situaciones de consumo abusivo de sustancias (este aspecto será ventilado en el juicio). Además a un candidato que no tenía domicilio en la provincia y a varios que sostuvieron no sentirse "capacitados para juzgar a alguien". Se tuvo en cuenta a quienes en sus respuestas anticiparon que tenían opinión sobre lo sucedido.

"Pudimos constituir un jurado. Hoy hubo mayor concurrencia que ayer, lo cual marca la predisposición y el compromiso de la ciudadanía, teniendo en cuenta la particular situación que estamos atravesando de la pandemia. Podría ser la excusa perfecta para no venir y no, tuvimos una buena concurrencia", señaló el fiscal jefe, Agustín García.

Alfredo Escobar llega a juicio acusado de ser el único autor del hecho, ocurrido el 13 de septiembre de 2019 en Plottier. El Código Procesal Penal establece un plazo máximo de un año para la prisión preventiva. El imputado superó ese período y su detención sin condena fue prorrogada, merced a la sanción de una ley que habilitó esta excepcionalidad, en el contexto de la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia consideró que era constitucional.

El fiscal aseguró que se prevé cinco jornadas de juicio en la que declararán alrededor de ocho testigos por día. "Es un caso que tiene evidencia, hay mucha prueba pericial", destacó.