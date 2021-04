Femicidio de María Marta: la defensa de Lucini reconoció que él la mató

"Fue un error grave, realmente no querido", afirmó el defensor Roberto Berenguer ante el jurado popular esta mañana en su alegato de apertura. Aseguró que el imputado, Rodolfo Fabián Lucini, mató a María Marta Toledo, el 29 de julio de 2020 en Centenario, Neuquén, pero dijo que no se trató de un femicidio, sino que fue en el contexto de una "discusión comercial" por una deuda que ella le reclamaba.

Este reconocimiento de la autoría del hecho es un cambio total en la estrategia de defensa, que hasta ahora venía negándolo.

La discusión estará centrada entonces si Lucini cometió un femicidio, como sostiene el fiscal Agustín García (tiene pena de prisión perpetua), por la brutalidad ejercida cuando la golpeó con el matafuegos de la camioneta, aprovechándose de su relación de confianza ya que era amiga de su pareja, y por eso la aleccionó y disciplinó cuando ella le solicitó que le devuelva el dinero que le había prestado, ya que se encontraba sin trabajo.

Para Berenguer no hay contexto de violencia de género porque el imputado no estaba "acechado por los celos" ni había una relación de dominación. María Marta le había prestado, según indicó el defensor, 1.000 dólares porque el imputado estaba por iniciar un loteo en Centenario. Por eso la llevó hasta allí, para mostrarle donde sería el proyecto. Ella insistió en la devolución del dinero y le advirtió que le iba a decir a su pareja que estaba incumpliendo con este acuerdo, ya que ella no estaba al tanto. "Lamentablemente hizo lo peor", señaló el defensor.

Requirió al jurado que lo declare culpable de homicidio en estado de emoción violenta, que tiene una pena menor al femicidio.

En su alegato de apertura Berenguer no se refirió a la razón por la que arrojó el cuerpo al canal, ni por qué les mintió a su familia y amigas sobre su desaparición y búsqueda. Lucini está en prisión preventiva desde el 3 de agosto.