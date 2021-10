Femicidio de Micaela Recchini: Cortez accedió a las salidas transitorias

Héctor Cortez fue condenado el 25 de octubre de 2011 a la pena de 23 años de prisión por el asesinato de Micaela Recchini en Rincón de los Sauces. La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, lo autorizó hoy a acceder al régimen de salidas transitorias que le corresponde por ley, con la expresa prohibición de tomar contacto por cualquier medio con sus hijos.

El defensor Juan Ignacio Galarraga expuso en la audiencia un informe favorable del gabinete criminológico en el que señala que en los 11 años que lleva detenido, cumpliendo su condena, Cortez nunca fue sancionado. Culminó sus estudios secundarios, realiza una tecnicatura en Turismo. Empezó la carrera de abogacía pero, dijo el funcionario, "tuvo que abandonar por cuestiones económicas". Desde enero de 2020 se encuentra en tratamiento psicoterapéutico, con una frecuencia quincenal. Según el cómputo, el 13 de marzo de 2033 agotará su pena.

"Se presenta con una actitud reflexiva y empática respecto del delito por el cual se encuentra purgando condena", aseguró Galarraga. Afirmó que el "diagnóstico y pronóstico criminológico" establece que el riesgo es medio-bajo.

El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, que representa a Sandra Ferreyra, la mamá de Micaela, manifestó que no pudieron realizar los dos informes periciales propuestos "porque desconocíamos los problemas de los turnos, con lo cual no llegamos a tiempo". Prestó acuerdo a las salidas y remarcó su pedido de que el condenado no pueda trasladarse a Rincón, donde vive la familia.

Ambos hijos de Cortez modificaron su apellido, llevan el de su mamá, y viven con su abuela. Cuando ocurrió el crimen tenían seis y tres años.

La fiscal Natalia Lacoste tampoco se opuso y al igual que el querellante, le requirió a la jueza que no se comunicara con Ferreyra ni con el grupo familiar por ningún medio (incluso redes sociales y correo), ni por medio de otra persona.

Gass estableció que la tía de Cortez será su tutora en las salidas, que podrá realizar una vez al mes, durante el lapso de ocho horas, en un domicilio de Neuquén capital. En ese tiempo deberá permanecer en esa casa y regresar puntualmente a la cárcel ni bien concluya el tiempo asignado. No puede consumir alcohol ni drogas.

"El señor Cortez tiene presente que más allá de lo que él sienta o piense al respecto, sus hijos no pretenden revincularse, con lo cual él no puede tomar contacto por ninguna circunstancia", le repitió la jueza.

-"¿Eso está claro Cortez?", le preguntó.

-"Sí, eso ya lo he hablado inclusive con el gabinete criminológico y me ha quedado claro", respondió, conectado vía Zoom.

La condena fue por homicidio simple. Captura de la audiencia.

Cortez cometió un femicidio, pero en ese momento no fue juzgado por este delito, ya que se incorporó como agravante dentro del Código Penal en 2012.

El 14 de marzo de 2010, entre las 5.45 y 6 de la mañana, asesinó a Micaela de 25 años, a golpes. Se puso de pie, la pateó y le arrojó un último insulto: “más vale que no me denuncies".