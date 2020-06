Fernández congeló la obra de Portezuelo del Viento

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que la obra de Portezuelo del Viento necesita el acuerdo de las cinco provincias que comparten la cuenca para avanzar y no solo beneficiar a Mendoza. En su primera visita presidencial a La Pampa, elogió al gobernador Sergio Ziliotto y respaldó dos reclamos históricos de los pampeanos: la barrera sanitaria y el río Atuel.

En su visita a la capital pampeana, Fernández se confundió cuando atribuyó la decisión de la barrera sanitaria al sur de Colorado a Río Negro, cuando depende de un organismo nacional, el Senasa.

Sobre el reclamo histórico sobre el Atuel, dijo que "es un problema que debemos resolver entre todos, y no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos". "No hablo en contra de nadie, pero quien esté río arriba no le da derechos a disponer como plazca", remarcó.

"Quiero que el agua llegue a todos, porque argentinos son todos no solamente de los que nacieron en la provincia donde ese río nace. Hay que integrar también a las provincias entre si. Tenemos que cambiar y revisar muchas cosas", apuntó.

Sobre el reclamo de eliminar la barrera fitosanitaria en el río Colorado, que bloquea el comercio de la carne pampeana al sur del país, Fernández dijo que "el tema me excede" y dijo que lo planteará a la provincia de Río Negro. "No me parece una buena idea porque las provincias no tienen fronteras. Me llevo el deber de hablarlo con ella para ver si se puede resolver porque no le trae beneficios a nadie".

En cuanto a portezuelo, dijo que "la obra debe servir a todos, no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega. El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré. Si puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde llegue el río Atuel. No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel. Yo creo que tengo que encontrar una solución con Mendoza, la obra tiene sentido si todos participan de la administración de la obra. si todos resuelven entre todos cuándo debe pasar más agua o no", indicó.

"La naciente de un río no determina propiedad de ese río. Ese río termina y confluye con otros ríos que llegan a muchas provincias. Es un criterio de solidaridad. No puedo resolver mi problema a costa del de al lado", acotó.