Fernández: “La velocidad de contagio es la más alta y deberíamos volver a la cuarentena absoluta”

Luego de que ayer se registraron 1141 casos confirmados por coronavirus en un día, el registro más alto de casos diarios desde el inicio de la pandemia en el país, el presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por la situación.

En declaraciones a Radio 10, reconoció que la velocidad de contagio “es la más alta” y agregó que por ese motivo "deberíamos estar en la fase 1 en la cuartena absoluta".

Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que por el momento no se tomará esa decisión porque "hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el confinamiento".

“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, declaró.

Reveló que le escribió al jefe de gobierno porteño para expresarle su molestia y preocupación por la cantidad de personas que salieron a correr. “Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr... todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie".

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr, la plaza se me llena. La duda que me queda si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reconoció Fernández.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, reflexionó.