¿Fin de la luna de miel entre Guzmán y los mercados?

Encaminado el acuerdo con los bonistas, el gobierno nacional consideraba que estaban consolidados los cimientos para que el país sea considerado como un par dentro del mundo financiero.

Los primeros días luego del anuncio, todo era furor y alegría. El oscuro ministro que había sido Martín Guzmán desde que asumió paso, tras el acuerdo, a ser considerado un nuevo prócer de la Nación. Ciclotimia típica de una sociedad que necesite tener alguna buena noticia entre tantas malas que viene soportando.



Madurada la euforia inicial del acuerdo logrado con los bonistas, la realidad vuelve a golpear a los mercados locales. Las acciones argentinas cayeron en los últimos días 12%, los bonos se desplomaron hasta el 8%, las reservas del Banco Central se encuentran en límites complicados y la brecha cambiaria volvió a ubicarse por encima del 80%.

Daros 12% se desplomaron en promedio las acciones argentinas durante los últimos días. 44.000 millones de dólares es la deuda que tiene la Argentina con el FMI. Se espera un acuerdo.



¿Es el fin de la luna de miel de Martín Guzmán con los mercados? Algunos especialistas aseguran que el acuerdo con los bonistas es un paso importante pero no determinante para poder convencer a los inversores que vuelvan a invertir en el país.



Fuentes de la plaza financiera señalan que los fondos que acordaron esta nueva reestructuración no participarían de las compras en las futuras emisiones de títulos argentinos. “Cerraron este acuerdo, pero definieron alejarse de la Argentina para futuras inversiones”, confió un importante operador de la bolsa local.

Los mercados reaccionaron mal a esta noticia porque entre uno de los puntos que había conversado Guzmán con los fondos acreedores de la Argentina, estaba la posibilidad de que estos últimos puedan volver a comprar deuda nueva. La negativa de los principales fondos hizo tambalear nuevamente los activos locales.



El Gobierno debe buscar fuentes de financiamiento para poder reactivar la economía. Hay alguna expectativa de que el FMI ayude de alguna manera a ello, pero los que saben del tema consideran remota esta posibilidad.

Está clara la inviabilidad de mantener en 2021 el gigantesco agujero fiscal de este año. No es posible financiar por segundo año consecutivo 6 o 7 puntos del PBI de déficit primario con emisión monetaria. El ministro Guzmán deberá ver la forma de lograr financiamiento para cubrir, por lo menos, parte de este déficit.

También estará el desafío de reducir a la mínima expresión el gasto extra generado por la pandemia y no reconvertirlo en erogaciones presupuestarias permanentes con otro nombre, ni cargarlo a rubros no pandémicos tras el fin de la crisis sanitaria.

Las miradas puestas en el dólar

El dólar blue cerró ayer a 133 pesos en el mercado marginal, manteniendo la brecha con el oficial levemente por encima del 80%.

En los últimos días, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresaron dudas sobre la continuidad del permiso para que se puedan comprar hasta 200 dólares mensuales. El punto está en que la desconfianza sobre el peso no cesa y se espera que este mes el Banco Central pierda por esta vía otros 1.000 millones de dólares. Sus reservas netas están por debajo de los 10.000 millones.