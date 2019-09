Final del partido, pero...

Darío Tropeano*

Tiempos aciagos les esperan a millones de argentinos, dado que hemos vuelto al peor de los mundos; el daño al entramado económico está en pleno desarrollo y será muy fuerte”…a prepararse para la etapa final del partido “ ( esta columna 7/7/18 “ el último partido).



El partido terminó, ya sobre el final – hace más de un año – advertíamos sobre los dolorosos momentos que se avecinaban. Sin embargo, la irresponsabilidad del gobierno actual , envalentonado por los apoyos del FMI , los EE. UU., la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires, los principales medios de comunicación y, al final, las encuestadoras , sacudían el cotillón festivo “del último esfuerzo” , “el fin del populismo” y “no seamos Venezuela” .



Ya en los inicios cálidos del nuevo año “ los avivados “ ( la mayoría Argentinos porque a varios grandes fondos del exterior se los engaño con encuestas “ truchas”) comenzaron una lenta retirada (vender papeles de deuda del Estado) haciéndose de los dólares para sacarlos del país .

De a poquito iba subiendo el dólar y el Gobierno aumentaba la tasa de interés para que no se vayan, para cumplir el programa emisión 0% ( desconocido en el mundo).



En el país – en general el que no sale por la tele – la destrucción de la industria, el comercio y el empleo registrado no dejaba de aumentar cada mes.

El campo salvador, la cosecha, luego de una tremenda sequía en el 2018, no exportaba , esperando agazapado la devaluación para vender con un dólar más alto.

Las exportaciones al mes de julio son muy parecidas a las del mismo mes del año anterior, porque los granos son dólares y los dólares se esperan, a que aumenten.



Aunque el Estado sangre cada día, vendiendo, vendiendo. Y cuando se exportan y el barco sale con las bodegas llenas , no vuelven, porque “ el cambio que nos devuelve al mundo” permite ahora dejarlos afuera del país sin obligación de liquidarlos en el Banco Central, audacia a la que no se atrevió ni ultima la dictadura militar.

Se venden dólares equivalentes al costo de la autopista doble Regina– Cipolletti , digamos 2 autopistas por día ¿Cuánto vamos aguantar? No muchos días más.



Como dijo el secretario de agroindustria (ex presidente de la sociedad rural ), hace exactamente un año en un ciclo de conferencias “la plata es propiedad privada y no para poner plazos a las liquidaciones del agro” .

Durante varios meses se sujetó el valor de la divisa aumentando la tasa de interés de las Lelic que paga el estado Nacional a los bancos y algunos otros inversores institucionales, 1 millón de pesos por segundo de intereses …dos millones …tres millones por segundo ahora, un festival , un jolgorio de alegría hasta llegar a las elecciones.



El FMI mandaba “ lotes “ de a U$S 5.000 millones que en 60 o 90 días estaban fueran del país , la mayoría ….total no era nada, deuda con el FMI que ponía la plata para que los privados vendan la deuda del Estado y se vayan cuando quisiesen.



Resulta impresionante observar el informe de coyuntura n° 31 de CIFRA –CTA respecto del endeudamiento público 2016-2019: de los U$S 107.000 millones de dólares de deuda externa que tomó la Argentina en ese periodo, U$S 106.000 se transformaron en fuga de capitales o , más técnicamente: dólares de origen en deuda pública que salieron del país o se compraron para atesoramiento.



¿Alguien pensó que los puentes, obras de agua o asfalto que vimos en intensa publicidad antes de las PASO se pagaron con dólares ? Se equivocaron, se pagaron con pesos.

Los dólares que debemos se fueron por un cable bancario , hacia otros territorios ; pero ojo, los debemos.



Ya ocurrió otras veces en nuestra historia, resta averiguar.

Desde “la caída del telón “ el 11 de agosto la fuga se intensifica, más o menos “contando porotos” se venden dólares equivalentes al costo de la autopista doble Regina – Cipolletti , digamos 2 autopistas por día ¿Cuánto vamos aguantar ? No muchos días más , ahora se viene la verdad en serio , no este “reperfilamiento” de deuda tacaño a 3 y 6 meses.



La Argentina abordará una reestructuración compleja y dolorosa (digo, para los bolsillos de la mayoría) y por desgracia algunos otras cosas. Esto pasa por hacer ciertos experimentos, como en Venezuela.

* Abogado, docente en la cátedra de Concursos y Quiebras de la UNC