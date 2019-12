Finalmente se hará el simulacro de choque con un camión de YPF en Huincul

Esta tarde, a las 14, se realizará en Plaza Huincul el simulacro que se había programado la semana anterior, pero que tuvo que postergarse por el incendio de un comercio en Cutral Co. En consecuencia, se hará hoy.

Se trata del segundo simulacro general del Plan de Respuesta a Emergencias con Impacto en la comunidad -PREIC- en Plaza Huincul y Cutral Co.

El ejercicio consistirá en la simulación de un choque entre un auto y un camión de YPF que transporta combustible, por la avenida San Martín (Ruta 22) Nº 448 y la calle Comahue en Plaza Huincul.

A la vez, se trabajará con la hipótesis de la existencia de una pluma de gases, por lo que se ensayará la evacuación de los alumnos de escuela primaria Nº 22 y el confinamiento de los habitantes de dos torres en los edificios del barrio Suyai.

El grupo que lo llevará adelante está conformado por representantes de los dos municipios, organismos provinciales, salud, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, Bomberos, las empresas YPF, TGS y otras compañías.

Para mantener informados del simulacro se mantuvo una reunión con los vecinos del sector afectado para sugerirles las medidas que tienen que tomar y que están relacionadas al confinamiento de sus hogares, ante una emergencia.

Esto es cerrar puertas, ventanas, persianas, cortinas; apagar y cerrar aire acondicionado, calefacción; no ir a buscar a los niños al colegio; no hacer uso del teléfono; respirar a través de pañuelos humedecidos; poseer agua envasada para consumo; contar con elementos de primeros auxilios; no fumar ni encender fuego; alejarse de las ventanas; proteger las ventanas con cintas aislantes; y escuchar las noticias por radio AM-FM mediante radio a pilas.

Se recordó a la población que durante el simulacro general, personal de Defensa Civil acompañará a los vecinos en el ejercicio del confinamiento.

Se estima que la actividad durará dos horas y en ese lapso se mantendrá interrumpido el tránsito sobre la avenida San Martín, entre la rotonda de la Plaza de las Banderas y la calle Azucena Maizani. Habrá distintos desvíos indicados por personal de Tránsito y la Policía.