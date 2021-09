Fiscal imputa a Tamburrini por la causa de Techo Digno

La Justicia imputó ayer al intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini por su manejo irregular de fondos nacionales para la construcción de 40 viviendas, firmado en 2014, durante su primera gestión.

La acusación de defraudación a la administración pública se centra en que esos recursos no fueron utilizados exclusivamente en ese objetivo, y que no se concluyeron aunque Nación remitió el 92% de los fondos convenidos. Esa transferencia, según la imputación, se cumplía con certificaciones de avance de obras falsificadas.

En realidad, este expediente contra Tamburrini integra la megacausa de Techo Digno, que ya lleva media docena de exjefe comunales imputados y también distintos empresarios. Todos por acusaciones del uso de esos fondos de convenios con Nación, firmados entre 2013 y 2015.

Esta ronda judicial tendrá en Cipolletti -el 1° de octubre- la audiencia por las ejecuciones de planes de Techo Digno en Fernández Oro, con imputaciones programadas contra el exintendente Juan Reggiani, y los constructores.

En Sierra Grande, la acusación alcanza además al empresario Guillermo Gazia, pero no participó de la víspera porque su abogado no pudo presentarse por cuestiones de salud. El defensor de Tamburrini es Daniel Mayor, que sostuvo la teoría general de inexistencia de perjuicio y la concreción de las viviendas.

El próximo viernes 1° de octubre se realizará la audiencia por los planes de Fernández Oro, con imputaciones al ex jefe comunal Juan Reggioni y las constructoras.



Antes, el fiscal José Chirinos describió el hecho, a partir de un convenio en 2014 con Nación para construir 40 viviendas en Sierra Grande, que en abril de 2016 tenía un avance físico menor al 35% aunque su pago a la empresa Construcciones Normalizadas era del 55% del monto total. También insistió con el valor de las certificaciones de obras para los envíos de fondos nacionales y reiteró -como lo ocurrido en las otras causas- que las firmas de Tamburrini son apócrifas.

Después, habló el intendente Tamburrini para insistir que “es una persecución” y que la causa se reactiva en tiempos electorales, con los perjuicios que eso le ocasiona en lo personal y lo político.

Admitió que los certificados no llevan sus firmas, tras lo cual, aludió a las “omisiones” en la investigación, en referencia que no se avanzó en la responsabilidad de la falsificación. Aludió, en igual sentido, que no estaba en la audiencia el intendente que lo sucedió, Nélson Iribarren, quien realizó -dijo- pagos y siguió con las ejecuciones de las viviendas.

El juez Juan Brussino concluyó con la aceptación de los cargos fiscales y habilitó la continuidad de la investigación por las ejecuciones de Techo Digno en Sierra Grande.

El nivel de ejecución 35% Alcance de la construcción de las 40 viviendas en el 2016, según el IPPV, mientras el pago a la empresa era por el 55%.

Se abren ronda de audiencias por recursos en las otras causas

La megacausa Techo Digno tiene exintendentes imputados, con distintos recursos. Por caso, el Tribunal de Impugnación ya recibió un planteo de la defensa por las acusaciones ratificadas contra los exjefes comunales Daniel Belloso (Choele Choel), Carlos Pilotti (Río Colorado) y Gilberto Montanaro (Cervantes), y el intendente de Godoy, Luis Ivancich. Esta audiencia superior será el 20 de octubre.

En contrapartida, ese cuerpo deberá resolver sobre un recurso de la Fiscalía en contra de los sobreseimientos del juez Ignacio Gandolfi en favor de los exmandatarios Javier Iud (San Antonio) y Alejandra Mas (Conesa).

Antes, el 4 de octubre, el juez Guillermo Baquero Lazcano abordará el expediente de los planes de Campo Grande, firmado por el exintendente y hoy diputado Pedro Dantas. Ya existió posturas contrarias entre dos juezas: Laura González aceptó los cargos y Alejandra Berenguer los rechazó.

En Bariloche, las imputaciones contra María Eugenia Martini sí están confirmadas y sigue la investigación porque no existieron apelaciones.