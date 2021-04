Ford aseguró por un año la F 100 del pulpero, pero no hay novedades sobre la restauración

Un seguro contra terceros que cubrirá, por un año, a la chata que se volvió viral, tras la difusión del video que muestra a su dueño, el pulpero Cristian Firmapaz, aventurándose con ella entre las rocas y el mar. Pero ningún indicio sobre la posible restauración, que habían dejado librada al resultado de un informe que un experto en pick ups realizó sobre el vehículo.

Esas son las noticias que surgieron de una comunicación que “Río Negro” mantuvo con la misma fuente de la firma automotriz que, a fines de febrero, había dejado pendiente esa definición, alegando que la reparación dependería de lo que arrojara un informe.

“Decidimos cubrirle por un año la camioneta contra terceros, mediante un seguro. Sobre la restauración no haremos declaraciones” fue el comentario tajante del vocero de Ford, que no quiso ni confirmar ni descartar el arreglo.

“Por lo del seguro me escribieron hace 15 días, y me pasaron los datos de lo que me tramitaron. Pero de la reparación no hay nada. Y ya es como que me resigné a que va a quedar en veremos. Sólo me pasaron los precios de unos repuestos, y me dijeron que están averiguando, para hacérmelos llegar. Son unos palieres, un bolillero, un radiador. Pero, después de ese último mensaje, nunca más me buscaron para decirme nada, así que no sé si me los van a mandar” contó el pulpero, con inquietud.

Aunque el hombre está desilusionado con Ford, el grupo de Facebook que se creó para pedir que la automotriz le regale una camioneta le sigue dando aliento, y están buscando alternativas para repararle la chata.

“Un mecánico que está en otra Provincia (que no me acuerdo cuál es) se ofreció a arreglarla, y a cubrir los gastos del traslado. Pero habría que conseguir los repuestos, que son caros. Desde el grupo me están alentando y me siguen mandando ayuda para que junte la plata. No tengo palabras para agradecerles. Desde que empezó todo surgió de ellos ayudarme, y me fueron depositando. Con eso, en este tiempo, pude hacer que mi familia estuviera un poco mejor” destacó Cristian, con gratitud.

Más allá de lo que pasó tras la vitalización del video, estos meses fueron muy emotivos para el pulpero, porque nació Aitana, su primera nieta, que ya cumplió 3 meses.

“Nació sietemesina, y por 20 días mi hija tuvo que estar con ella en Viedma. Pero ahora está enorme mi gordita. Toma teta y leche de fórmula. Estamos chochos con ella” contó, con emoción.

La alegría de convertirse en abuelo lo llenó de entusiasmo. También estuvo a punto de hacer una capacitación para convertirse en filetero, porque quiere emplearse en una planta pesquera, pero la actividad se suspendió por la pandemia. “Me gustaría cambiar de trabajo, porque la leña y los pulpos cansan, por eso quiero aprender para entrar a una pesquera” dijo.

Cabe recordar que Firmapaz, de 35 años, se volvió popular cuando, al volante de su vieja Ford F100, fue filmado mientras circulaba, cargado de leña, por una zona de playa en la que, momentos antes, no habían logrado ingresar los conductores de una moderna 4x4. Ese video se viralizó y, al correr los días, se creó un grupo en redes sociales para pedir que Ford le regale una nueva camioneta. Incluso, tras la enorme repercusión, la automotriz se comunicó con él, comprometiéndose a restaurar el vehículo, algo que todavía está pendiente y sobre lo cual la firma, ahora, no quiere dar precisiones.

La vieja chata y su conductor, además, se volvieron tan populares que dieron lugar a divertidos memes. Y, durante el verano, muchos turistas que visitaron Las Grutas buscaron a Cristian, que vive en San Antonio, para sacarse una selfie junto a él y a su F100. Además, conmovidos por su sacrificado oficio, los seguidores de la página de Facebook le pidieron que difundiera los datos de una cuenta y le hicieron llegar contribuciones.

“Fue todo tan milagroso. Por eso digo que, aunque Ford siga a las vueltas, lo que pasó con la gente no me lo saca nadie. Fue y sigue siendo re lindo el apoyo que me dieron, y las cosas buenas que me hicieron sentir” destacó Cristian, conmovido.