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Elecciones de Bariloche en fotos: Cortés y la cábala de la moto, la asistencia modesta y los mayores

El domingo electoral en la ciudad andina se vive con un moderado movimiento en las calles y escuelas de votación.

Redacción

Por Redacción

Walter Cortés llegó en moto a votar. Foto: Chino Leiva.

Walter Cortés llegó en moto a votar. Foto: Chino Leiva.

El superclásico de este domingo no quedó afuera de la jornada electoral. Un joven presidente de mesa llevó su camiseta de Boca. Foto: Chino Leiva
Aldo José Gómez, con 93 años, se acercó voluntariamente, ya que no tiene obligación de hacerlo, a emitir su voto en la escuela 298 del barrio Melipal. Foto: Chino Leiva
Poco movimiento en las escuelas de votación durante la mañana de este domingo en el que Bariloche elige convencionales. Foto: Chino Leiva
En Bariloche, se eligen los 15 convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica municipal. Foto: Chino Leiva.
Bariloche en su carta Orgánica se asume como municipio multicultural y hay banderas del pueblo mapuche en escuelas. Foto: Chino Leiva
Poco movimiento en las escuelas de votación durante la mañana de este domingo en el que Bariloche elige convencionales. Foto: Chino Leiva
Autoridades de mesa esperan votantes hasta las 18 en las escuelas donde se vota para elegir convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva
El intendente Cortés saludó a un matrimonio de adultos mayores que fueron a votar al barrio Melipal de Bariloche. Foto: Chino Leiva
Los murales y carteles de las escuelas donde se votó le pusieron color a una jornada electoral de escaso movimiento en Bariloche. Foto: Chino Leiva.


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Walter Cortés
El superclásico de este domingo no quedó afuera de la jornada electoral. Un joven presidente de mesa llevó su camiseta de Boca. Foto: Chino Leiva
Aldo José Gómez, con 93 años, se acercó voluntariamente, ya que no tiene obligación de hacerlo, a emitir su voto en la escuela 298 del barrio Melipal. Foto: Chino Leiva
Poco movimiento en las escuelas de votación durante la mañana de este domingo en el que Bariloche elige convencionales. Foto: Chino Leiva
En Bariloche, se eligen los 15 convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica municipal. Foto: Chino Leiva.
Bariloche en su carta Orgánica se asume como municipio multicultural y hay banderas del pueblo mapuche en escuelas. Foto: Chino Leiva
Poco movimiento en las escuelas de votación durante la mañana de este domingo en el que Bariloche elige convencionales. Foto: Chino Leiva
Autoridades de mesa esperan votantes hasta las 18 en las escuelas donde se vota para elegir convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva
El intendente Cortés saludó a un matrimonio de adultos mayores que fueron a votar al barrio Melipal de Bariloche. Foto: Chino Leiva
Los murales y carteles de las escuelas donde se votó le pusieron color a una jornada electoral de escaso movimiento en Bariloche. Foto: Chino Leiva.

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