Elecciones de Bariloche en fotos: Cortés y la cábala de la moto, la asistencia modesta y los mayores

El supercl\u00e1sico de este domingo no qued\u00f3 afuera de la jornada electoral. Un joven presidente de mesa llev\u00f3 su camiseta de Boca. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nAldo Jos\u00e9 G\u00f3mez, con 93 a\u00f1os, se acerc\u00f3 voluntariamente, ya que no tiene obligaci\u00f3n de hacerlo, a emitir su voto en la escuela 298 del barrio Melipal. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nPoco movimiento en las escuelas de votaci\u00f3n durante la ma\u00f1ana de este domingo en el que Bariloche elige convencionales. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nEn Bariloche, se eligen los 15 convenc
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