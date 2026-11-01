TC2000: Valentín Yankelevich no se olvidará nunca de General Roca

De punta a punta, el bonaerense Valentín Yankelevich se dio esta tarde la mayor alegría de su vida deportiva en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, que hoy lo vio consagrarse victorioso por primera vez en el TC2000.

El piloto de Toyota, que semanas atrás fue noticia por hacer pública su dura historia de vida tras el fallecimiento de su madre, la reconocida y recordada actriz Romina Yan, encabezó el 1-2-3 de la marca nipona en la decima fécha de la temporada, celebrada ante un lleno total en el circuito rionegrino.

Matías Rossi, holgado puntero del campeonato (está a un paso de su séptima corona), y Emiliano Stang flaquearon a un muy emocionado Yankelevich en el podio roquense, en un domingo histórico para el piloto y el equipo oficial Toyota.

Foto: Alma Terzibachian. Intratable el Corolla Cross N°5 del capitalino al cabo de la media hora de carrera.

Una largada perfecta le permitió al capitalino del Corolla Cross N°5 superar a Marcelo Ciarrochi (Fiat) y presionar ferozmente a Francisco Monarca (Chevrolet Cruze), a quien también pudo doblegar antes de cumplirse el primer giro. ¡Un arranque de ensueño!

Ya en la punta, Yankelevich construyó una muy considerable ventaja respecto al escolta Monarca, que finalmente terminó cediendo la posición ante Rossi, que, consciente que los puntos le servían, se dedicó a girar rápido y cuidarle las espaldas a su coequiper.

A mitad de competencia, el abandono del reginense Facundo Aldrighetti (Honda), luego de pasarse de largo en uno de los frenajes, motivó la salida del auto de seguridad y planteó un nuevo escenario de carrera. No obstante ello, a pesar de perder la gran diferencia a su favor, el triunfo de Yankelevich no peligró en ningún momento.

Detrás de los integrantes del podio arribó el «Chelo» Ciarrochi, mientras que en un muy meritorio 5° puesto arribó Lucas Carabajal (VW), de enorme remontada tras partir desde el último cajón de partida tras ser penalizado post prueba de clasificación. El chaqueño pudo con Franco Vivian sobre el final, en una milimétrica frenada antes de encarar el último viraje rumbo a la de cuadros.

El mencionado Vivian, Franco Morillo (Chevrolet), Gabriel Ponce de León (Toyota), Benjamín Squaglia (Fiat) y Nicolás Traut (Chevrolet), completaron los diez mejores de la competencia final.

En cuanto al campeonato, Matías Rossi continúa como líder con 180 puntos, seguido por Franco Vivian con 149 y por Emiliano Stang con 138. Por su parte, Lucas Carabajal avanzó al cuarto lugar con 105 puntos, mientras que Gabriel Ponce de León completa los cinco primeros con 102.

La próxima fecha del TC2000 está prevista para el 21 y 22 de noviembre, con escenario todavía por confirmar. Será la undécima y penúltima cita de la temporada 2026, que tendrá su Gran Premio Coronación el 12 y 13 de diciembre, cuando se conocerá al nuevo campeón de la categoría.