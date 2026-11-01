Causa Sergio Ávalos I: La Cámara Federal deberá definir el pedido de nulidad de los imputados que buscan evitar el juicio

La emblemática causa que investiga a 19 personas por la desaparición de Sergio Daniel Ávalos, ocurrida en el año 2003, suma un nuevo capítulo decisivo en el terreno judicial. En los últimos días, el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén —a cargo de la Secretaría Penal N° 1— notificó formalmente la elevación del expediente FGR 2155/2014/44 a la Cámara Federal de General Roca, tribunal que ahora deberá expedirse sobre los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados.

El movimiento del legajo confirmado por Diario Río Negro obedece al intento masivo de las defensas técnicas por anular las actuaciones y frenar el avance del proceso en la conocida como “Causa Sergio Ávalos I”. La controversia central gira en torno a la resolución dictada el pasado 7 de octubre por el juez federal Gustavo Villanueva, quien rechazó de plano los planteos de nulidad articulados por los abogados de los acusados.

Una maniobra coordinada de las defensas

Según surge del documento oficial firmado por el secretario de juzgado Jorge García Davini, las primeras impugnaciones fueron deducidas por los defensores del Ministerio Público de la Defensa (en representación de Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreyra y Pedro Ángel Pacheco) y el abogado particular Juan Manuel Coto (en defensa de Juan Darío Arévalo Smith y Alfredo Humberto Cortínez).

Posteriormente, dentro del plazo legal del artículo 453 del Código Procesal Penal, se sumaron en adhesión los representantes de casi la totalidad del resto de los imputados, entre los que figuran María Alejandra Siboldi, Diego Alberto Herman, María Teresa Monsalve, Pedro Raúl Nardanone, José Luis Flores, Irene Esther Fuentes, Pablo Martín Fantón, Ítalo Soto y Rubén Gustavo Escobar.

En total, la causa cuenta con 19 personas imputadas entre exmiembros de fuerzas de seguridad, encargados y personal vinculado al local nocturno Las Palmas, lugar donde se vio por última vez al estudiante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Cabe destacar que en este incidente en particular no existen personas privadas de su libertad y la UNCo interviene formalmente en calidad de Amicus Curiae a través de su representación legal.

La posición de la Fiscalía: rumbo al juicio oral

Frente a la embestida judicial de los imputados para retrotraer las actuaciones y evitar quedar a un paso del banquillo de los acusados, la parte acusadora ya trazó su estrategia. La fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, Luisina Tiscornia, adelantó que el Ministerio Público Fiscal realizará la presentación correspondiente ante la Cámara Federal de General Roca con un objetivo claro: solicitar que se rechacen todos los planteos defensivos y se sostenga firme la resolución dictada por el juez Gustavo Villanueva.

Para la fiscalía, sostener lo resuelto en primera instancia resulta indispensable para consolidar el tramo final de la investigación procesal y concretar, sin más dilaciones, la ansiada elevación a juicio oral de la causa.

Con las actuaciones elevadas de manera 100% digital, las partes quedan a la espera del pronunciamiento del tribunal de alzada. De confirmarse el fallo del juez Villanueva, la causa quedará dispuesta para ingresar en la etapa definitiva del debate oral y público.