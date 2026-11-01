Elecciones en Bariloche | Ya votó el 30% del padrón y todos los candidatos: hubo un detenido

La jornada electoral en Bariloche se mantiene con un moderado nivel de participación y a minutos del inicio del partido del superclásico entre Boca y River -antes de las 15-, ya había votado un 30% del padrón electoral, según estimaciones de distintas fuerzas políticas que participan de la compulsa.

La mañana comenzó sin sobresaltos en las escuelas y todas las mesas (333) se pudieron conformar con las autoridades sin inconvenientes, sin embargo en la calle se vivió un episodio previo que motivó la detención de una persona en el centro de la ciudad por provocar disturbios y agredir a un policía, según informó el Gobierno provincial que hoy desplegó más de 200 uniformados para garantizar la seguridad del comicio.

No hubo denuncias ni reclamos grandes, excepto un candidato que señaló su reproche porque las boletas (se vota con Boleta Única de Papel) no estaban numeradas.

Durante la mañana se completó el esquema de votaciones de todos los candidatos a primeros convencionales de cada una de las 13 fuerzas políticas. Mayoritariamente coincidieron en convocar a votar a la ciudadanía, ante la preocupación por el escaso movimiento de electores en las escuelas.

A media mañana el nivel de votantes era muy bajo, en algunas escuelas no llegaba al 5%, para el mediodía mejoró el panorama y creció la llegada de electores que rozó el 20% para esa hora. Y a partir de las 13 en muchos establecimientos percibieron una mayor afluencia, una tendencia habitual en Bariloche.

Sin embargo, el partido del superclásico que inicia a las 15, es uno de los motivos por los cuáles las fuerzas políticas estiman que podría mermar la participación en las próximas horas y apelan a que los votantes retomen su interés en el comicio una vez terminado el partido de fútbol y se sumen a votar hasta las 18.

La Municipalidad dispuso para hoy el transporte público gratuito en todas las líneas de la empresa Mi Bus, para quienes vayan a votar. El movimiento en transporte no es grande porque en Bariloche se vota por circuito y en el establecimiento más cercano al domicilio legal que figura en el DNI vigente.

Los primeros candidatos de las 13 listas emitieron su voto

Temprano Lihue Bariggi, de Seamos Futuro, alentó a la participación al emitir el voto: «Que la gente vaya a votar. Si bien Bariloche siempre por lo general vota un poco más del 50%, hoy el padrón tiene 114.000 personas habilitadas, así que esperemos que sea alto» y», afirmó.

Lihue Bariggi, de Seamos Futuro, emitió su voto temprano. Gentileza



«Es un día importante para Bariloche, porque estamos decidiendo qué ciudad queremos construir para los próximos años. Por eso, es fundamental que los vecinos se acerquen a las urnas y hagan escuchar su voz”, alentó Alejandro Ramos Mejía de +Bariloche Sumar Sur al emitir su voto temprano en la mañana.

Alejandro Ramos Mejía emitió su voto y convocó a la ciudadanía a participar. Gentileza

Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, también emitió su voto temprano en la escuela de Villa Los Coihues. “Creo que hoy los barilochenses tienen el destino en sus manos y lo van a saber forjar”, afirmó y repasó que su campaña electoral fue «de cercanía».

Pablo Chamatrópulos votó en Villa Los Coihues. Gentileza

Desde una escuela de la zona del Ñireco el exintendente Marcelo Cascón, primer candidato de la alianza Acuerdo Cívico x Bariloche, calificó la elección como «un desafío y una responsabilidad por lo que se está resolviendo, algo que excede al poder político de turno».

Otro experimentado dirigente, Osvaldo Nemirovsci, primer candidato de Movimiento Vecinal por Bariloche, expresó estar «un poco preocupado o desilusionado por el bajo porcentaje de gente que está votando» y convocó a la participación.

Mientras que Carlos Aristegui, de Primero Río Negro, alentó desde la escuela de Puerto Moreno: «Esperamos que los barilochenses se vuelquen a votar, porque esa es la democracia y ese es el camino que todos decidimos seguir para tener una ciudad mejor».

También emitieron su voto los candidatos Rodolfo Sánchez (Frente de Izquierda por el Socialismo); Alhue Gavuzzo (Frente La Izquierda de los Trabajadores PTS-MST); Exequiel Ojeda (NIC); Norberto Rodríguez (PAVE); Andrea Galaverna (Fuerza Bariloche); Martín Govetto (LLA) y Yanina Sánchez (Estamos Haciendo).