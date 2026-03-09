8M | Brecha laboral en Argentina: las mujeres tienen mayor formación pero menor tasa de empleo, según el Indec

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Indec publicó un dossier estadístico con el fin de «visibilizar la situación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad».

En particular, las estadísticas oficiales muestran el presente del mercado trabajo argentino: la formación académica no garantiza la igualdad de oportunidades.

«Si bien las mujeres tienen mayores índices de acceso, permanencia y graduación al interior de sus trayectorias educativas, esto no garantiza una participación similar a la de los varones en el mercado laboral», indica el estudio.

La paradoja educativa: más títulos, menos puestos laborales para las mujeres

El primer gran contraste, según el informe del Indec, aparece en las aulas. En los datos procesados, las mujeres presentan mejores índices de acceso, permanencia y graduación en todos los niveles.

Nivel Superior: el 30,2% de las mujeres de 18 años o más completó estudios universitarios o terciarios, frente a apenas un 19,9% de los varones.

el de las mujeres de 18 años o más completó estudios universitarios o terciarios, frente a apenas un de los varones. Abandono escolar: solo el 6,9% de las mujeres no completó la primaria, mientras que en los hombres la cifra sube al 9,3%.

Sin embargo, el informe es tajante: «Tener mayores índices de graduación no garantiza una participación similar a la de los varones en el mercado laboral».

La barrera de la actividad: el peso de la desocupación

La brecha de participación sigue siendo el principal obstáculo para la independencia económica. La diferencia en la Tasa de Actividad (personas que trabajan o buscan trabajo) es de 17,7 puntos porcentuales: mientras el 70,7% de los varones está activo, solo el 53% de las mujeres logra insertarse.

Incluso cuando salen a buscar empleo, el camino es más difícil:

Desocupación: Afecta al 7,6% de las mujeres frente al 6,6% de los varones.

Afecta al de las mujeres frente al 6,6% de los varones. Subocupación: El 12,9% de las trabajadoras desempeña menos horas de las que desearía, superando también la cifra masculina.

«Paredes de cristal» e informalidad: la segregación en el mercado laboral

El mercado laboral argentino mantiene una fuerte segregación horizontal. Esto significa que las mujeres se concentran en sectores tradicionalmente «feminizados», que suelen ser los peor remunerados y con mayores niveles de precariedad.

Sector Económico Presencia Femenina Presencia Masculina Servicio Doméstico 96,4% 3,6% Enseñanza 74,1% 25,9% Salud 69,8% 30,2% Construcción 2,5% 97,5%

Esta concentración se traduce en una mayor informalidad laboral: el 38,2% de las trabajadoras no cuenta con descuento jubilatorio (aportes), contra un 33,5% de los varones.

La precarización durante la etapa activa tiene un efecto dominó que llega hasta la edad de retiro. La falta de aportes regulares hace que el 85,4% de las mujeres mayores necesite recurrir a moratorias previsionales para poder acceder a una jubilación.

«La mayor prevalencia de mujeres en la informalidad y en ramas de servicios asociados al cuidado condiciona directamente la etapa de retiro», advierte el informe, subrayando que la brecha de hoy es la pobreza del mañana.