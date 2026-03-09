8M en Río Negro: Unter definió un paro docente este lunes, cómo sigue la medida en marzo

El inicio de semana en las escuelas rionegrinas estará marcado por la ausencia de actividad. El gremio docente Unter ratificó el paro total para este lunes 9 de marzo, en el marco de las reivindicaciones por el 8M.

La medida, aprobada por unanimidad en el último Congreso de la entidad, busca garantizar que las trabajadoras de la educación puedan sumarse a las marchas y actividades por el Día Internacional de la Mujer en toda la provincia.

El sindicato definió en el último congreso endurecer su postura frente a la falta de respuestas salariales del Ejecutivo provincial, trazando una hoja de ruta que pone en riesgo la continuidad de las clases durante el resto del mes.

El cronograma de paros: qué días no habrá clases en Río Negro

Tras la medida de este lunes, el plan de lucha contempla otras dos jornadas de huelga ya programadas, supeditadas a la reacción del Gobierno de Río Negro:

Lunes 9 de marzo: paro total por el 8M (Confirmado).

La conducción de Unter fue categórica: el Gobierno tiene un plazo máximo hasta el miércoles 11 de marzo para formalizar un llamado a paritarias con una propuesta de recomposición «urgente». En caso de que eso no se concrete, se realizarán dos nuevas jornadas de lucha: