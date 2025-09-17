En fotos | Así fue la masiva marcha universitaria en Neuquén y Río Negro contra el veto de Javier Milei

En marco de la marcha federal universitaria hubo concurridas movilizaciones en Neuquén y Río Negro contra el veto de Javier Milei. Las actividades iniciaron poco después que la Cámara de Diputados ratificara la Ley de Financiamiento Universitario. Así fueron las actividades en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Finalmente, la oposición consiguió los votos antes de lo esperado y aceleró la votación en contra del veto en el recinto.

Ahora, la ley de presupuesto universitario pasó al Senado, el cual decidirá si respalda el proyecto o apoya la moción del Gobierno.

La marcha universitaria más grande del Alto Valle terminó bajo la lluvia

Este miércoles a las 17 se realizó la concentración más grande del Alto Valle en el playón de la UNCo, en Neuquén capital, que reunión a toda la comunidad universitaria de Cipolletti y Cinco Saltos.

Tras la votación en el Congreso, empezaron a bajar sobre la Avenida Argentina los manifestantes. Silvia Brouchoud, secretaria de ADUNC, dijo a Diario RÍO NEGRO que la marcha tuvo «otro significado» tras la ratificación de la ley en Diputados.

«Es una marcha en la que celebramos el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario», manifestó y añadió que es un «logro» muy importante para la comunidad universitaria: «Es una ley que construimos con mucha unidad, lucha y calle».

La marcha tuvo decenas de cuadras repletas de universitarios y cuando cayó la noche también llegó la lluvia, la cual -tras el resultado de la votación- le dio más color a la celebración parcial de la ley.

Así fue la marcha en Roca

En Roca los sindicatos universitarios y organizaciones iniciaron y terminaron la movilización (luego de un recorrido por las calles) en la plaza Belgrano.

Hubo intervenciones artísticas y los gremios del IUPA sumaron su reclamo por la normalización del instituto universitario y contra el rector organizador Gerardo Blanes.

La intendenta María Emilia Soria participó de la convocatoria que reunió más de 400 personas con una extensa columna de seis cuadras que se vivió en un clima de alegría por el rechazo al veto, aunque se insistió en la necesidad de “seguir en las calles luchando”.

Guillermo Maqueda de Adunc habló de la satisfacción por el resultado en el Congreso como “muestra de la lucha” de amplio sectores en defensa de la universidad pública.

“Esto va a ser una lucha constante hasta que de alguna manera mediante los mecanismos institucionales se cambie el Gobierno, claramente ha sido muy tajante en cuál es su política y nosotros sabemos cuál es la consecuencia de esa política”, afirmó.

Alejandra Herniquez de Sidurn dijo que “la ley de financiamiento educativo nos permite tener posibilidades de equiparar las salarios, recomponer los montos de las becas de los estudiantes y tener un poco de aire para el presupuesto 2026 para al meno seguir sosteniendo la universidad pública que estaba en riesgo total”.

Cómo fue la marcha universitaria en Bariloche

En Bariloche la concentración se realizó en las puertas del hospital Ramón Carrillo para acompañar la lucha por la salud pública y el hospital Garrahan y una hora más tarde comenzó a llegar la enorme columna de manifestantes a la palza del Centro Cívico que se colmó, remitiéndose a la mayor movilización que tuvo la ciudad el año pasado por la universidad pública.

En Bariloche la marcha reunió unas 3.000 personas que celebraron el rechazo al veto del presidente Milei. Foto: Marcelo Martinez

Una bandera que rezaba la “defensa de la educación y la universidad pública” encabezó la marcha y entre los referentes se encontraba el rector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, acompañado de refrentes de la UNCo, Instituto Balseiro y la UTN, además de los sindicatos docentes, gremios estatales y centros de estudiantes.

“Iba a ser una plaza de reclamo y se convirtió en festejo”, resaltó una de las docentes de la UNRN que tomó el micrófono para alentar a las cerca de 3.000 personas de la plaza y señaló que “la universidad fue la excusa para juntarnos porque somos un pueblo unido”.

Antes de leer el documento de las autoridades de las casas de altos estudios de Bariloche, se mencionó cómo votaron los diputados de Río Negro y pidieron “recordar a la hora de ir a las urnas en octubre”.

“Apoyar la ley es apoyar al país”, resaltaron en el documento unificado en el que mencionaron que “sin universidad pública no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para nuestros jóvenes”.

Adriana Lizaso, la secretaria general de Unter Bariloche, hizo un encendido discurso y aludió al presidente: “Milei acá tenés a Bariloche de pie diciéndote no una vez más, no van a poder contra el pueblo de pie”.

Así fue la marcha universitaria en Viedma

La marcha de Viedma se nutrió con dos importantes columnas de estudiantes, docentes, no docentes y egresados que partieron de la Universidad de Río Negro y del CURZA que confluyeron en la Plaza San Martín. Además, se sumaron representaciones de sindicatos, políticas y de diferentes organizaciones sociales.

Mientras se cumplía la manifestación se conoció que el Congreso Nacional votó en contra de los vetos al financiamiento universitaria y la emergencia pediatrica (Garrahan) y la sensación de alivio se extendió entre el público concentrado.

El cierre incluyó discursos y, entre ellos, la lectura de una nota del rector de la UNRN, Anselmo Torres, que participó de la movilización en la Capital Federal.