Mapa | El recorrido de la marcha por el 8M este lunes en Neuquén: a qué hora es la movilización
Bajo la consigna de unidad frente a las políticas de Javier Milei, las organizaciones feministas de la capital provincial convocan a una movilización masiva. El punto de encuentro será el Monumento a San Martín.
Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y Disidencias, las agrupaciones y colectivos de Neuquén se preparan para una jornada de lucha. Si bien la fecha conmemorativa es hoy domingo, las organizaciones locales resolvieron estratégicamente trasladar la marcha principal al lunes 9 de marzo.
La decisión busca garantizar una convocatoria masiva de trabajadoras y sectores sociales, facilitando la participación en un contexto donde las organizaciones feministas buscan marcar su postura frente a las políticas nacionales de ajuste y el avance de sectores.
Unidad contra el ajuste: el eje político del 8M
La convocatoria de este año trasciende la efeméride. Las agrupaciones y colectivos locales han unificado sus banderas para marcar postura frente al escenario nacional.
El foco estará puesto en la defensa de los derechos conquistados y el rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en un contexto que las organizaciones definen como de «emergencia» para los sectores más vulnerables.
Horario y punto de concentración por el 8M en Neuquén
La cita central para quienes deseen sumarse a la columna de manifestantes será este lunes 9 de marzo. El punto de encuentro se repite: el monumento a San Martín. El horario previsto para iniciar la movilización fue pautado para las 18.
Según detallaron desde la Revuelta Feminista, el corrido de la marcha es el siguiente:
- Inicio: Partida desde el Monumento al General San Martín.
- Descenso: La columna bajará por Avenida Argentina hasta llegar a la Avenida Mosconi (ex-Ruta 22).
- Ascenso: Retomará el sentido norte subiendo nuevamente por Avenida Argentina.
- Cierre: El destino final será la Casa de Gobierno (Roca y Rioja), donde se realizará la lectura de un documento conjunto con las principales exigencias al poder político provincial y nacional.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar