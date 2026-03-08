Mapa | El recorrido de la marcha por el 8M este lunes en Neuquén: a qué hora es la movilización

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y Disidencias, las agrupaciones y colectivos de Neuquén se preparan para una jornada de lucha. Si bien la fecha conmemorativa es hoy domingo, las organizaciones locales resolvieron estratégicamente trasladar la marcha principal al lunes 9 de marzo.

La decisión busca garantizar una convocatoria masiva de trabajadoras y sectores sociales, facilitando la participación en un contexto donde las organizaciones feministas buscan marcar su postura frente a las políticas nacionales de ajuste y el avance de sectores.

Unidad contra el ajuste: el eje político del 8M

La convocatoria de este año trasciende la efeméride. Las agrupaciones y colectivos locales han unificado sus banderas para marcar postura frente al escenario nacional.

El foco estará puesto en la defensa de los derechos conquistados y el rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en un contexto que las organizaciones definen como de «emergencia» para los sectores más vulnerables.

Horario y punto de concentración por el 8M en Neuquén

La cita central para quienes deseen sumarse a la columna de manifestantes será este lunes 9 de marzo. El punto de encuentro se repite: el monumento a San Martín. El horario previsto para iniciar la movilización fue pautado para las 18.

Según detallaron desde la Revuelta Feminista, el corrido de la marcha es el siguiente: