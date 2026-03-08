Neuquén abrirá un Polo de Mujeres y Diversidad en un sistema con deudas frente a la violencia de género

Tiene más de 1.700 m2 cubiertos. Fue construido con fondos de la provincia e implicó una inversión de 1.154 millones de pesos. Foto Matías Subat.

Neuquén fue la provincia patagónica con más femicidios de 2025: registró 6. Además hubo un crimen de odio -el transfemicidio de Azul Semeñenko- cuyo juicio se realizará este año. La joven Luciana Muñoz continúa desaparecida y su investigación se volvió un pimponeo entre la justicia local y federal.

En este contexto, el gobierno abrirá un Polo Integral de Mujeres y Diversidad en el barrio Almafuerte de la capital, cuyo objetivo es centralizar la atención a víctimas de violencia de género.

El edificio lo comenzó Nación, ya que estaba pensado como un refugio. La obra quedó frenada tras la asunción de Javier Milei y la retomó la provincia con un nuevo propósito.

«La idea del Polo venía tomando cuerpo desde que conocimos la experiencia de Córdoba», afirmó Lorena Barabini, secretaria de Mujeres y Diversidad de Neuquén.

Esta política de prevención y abordaje se desarrolla desde 2016 y articula en un único espacio a todas las áreas del Estado que están involucradas en brindar una respuesta a quienes atraviesan situaciones de violencia de género. Este modelo de gestión se complementa con los «puntos mujer» en el interior de Córdoba.

Los cuestionamientos de las organizaciones sociales de aquella provincia al Polo han sido las condiciones de precarización laboral de las profesionales que trabajan, y la estrategia territorial que concentra la mayor cantidad de recursos en la capital.

«Cronicidad alarmante»

Barabini aseguró que en el caso de Neuquén, el edificio reunirá 11 oficinas de organismos como el ministerio de Seguridad, de Trabajo, de Salud, de Gobierno, de Educación, Infraestructura y Juventud, además de que el Poder Judicial tendrá personal de la Oficina de Violencia y del servicio de orientación jurídica.

Habrá un refugio con 70 plazas, que incluye cuatro monoambientes, tres departamentos de un dormitorio, dos departamentos de dos dormitorios, salas de capacitaciones, comedor, sum, espacio para huerta e infancias.

El Polo se complementará con la oferta actual de atención. Al igual que en Córdoba habrá «puntos mujer y diversidad» en el interior.

La secretaria sostuvo que el objetivo es que «una persona que es víctima de violencia por motivos de género pueda resolver de manera integral en un mismo espacio físico» todo el abordaje, ya sea la denuncia, el espacio de acompañamiento psicosocial, de empleo, salud y terminalidad educativa.

En principio funcionará de 8 a 20, pero va a haber una guardia las 24 horas.

La obra podría inaugurarse a fin de mes. Foto Matías Subat.

Entre los femicidios del año pasado hubo algunos en los que el Estado actuó sin éxito -el más paradigmático fue el de Florencia Rodríguez que activó el botón antipánico y aún así fue asesinada en su propia casa de Centenario- y otros que estaban completamente fuera del radar del sistema de protección.

Sobre las situaciones que tenían conocimiento previo, Barabini manifestó: «hay cosas que revisar por qué son situaciones con una cronicidad alarmante».

En cuanto a la demanda de personas trans, travestis y no binarias, dijo que la mayor cantidad de casos están vinculados a violencia de género en el ámbito doméstico y también a violencia institucional, especialmente con la policía.

La secretaria remarcó: «si yo sigo escuchando en una comisión vecinal, en una biblioteca, en un club, que una mujer me dice, «¿Para qué voy a ir a denunciar si después no pasa nada?», automáticamente lo que me cabe es la obligación de repensar la política que estamos ofreciendo, porque si el Estado no es garante de derechos, entonces para mí, como funcionaria y sé que para el proyecto de Estado que estamos construyendo, perdemos sentido».

Aporte económico

Las mujeres y personas trans, travestis, no binarias que se encuentran en situaciones de violencia de género podrán acceder a una ayuda económica que otorgará el gobierno de la provincia.

El programa «Neuquén te acompaña» es similar en cierta medida al «Acompañar» que se implementó durante la presidencia de Alberto Fernández y que la actual gestión nacional desarmó.

Las destinatarias recibirán un aporte durante seis meses, explicó Barabini, con posibilidad de prorrogarlo por el mismo periodo. A la vez prevé instancias de refugiabilidad y la promoción de la formación y/o la empleabilidad. El monto no es fijo, sino que hay un máximo que se evaluará en función de cada situación.

Esa es la primera linea. Hay una segunda que reconoce la atención integral brindada por entidades u organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, y por eso el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos les otorgará una asistencia. El decreto 290/2026, que crea el programa, prevé un modelo de convenio para firmar con cada asociación que preste servicios de acompañamiento, alojamiento y atención psicosocial a mujeres y personas de la comunidad LGBT+, que se encuentren en situación de vulnerabilidad.