8M en Neuquén y Río Negro: qué piensan hoy las hijas del «Ni Una Menos» y el aborto legal

Hay momentos que quedan marcados en la mente como una foto. Para muchas jóvenes de Neuquén y Río Negro la primera marcha por “Ni Una Menos” quedó grabada en los recuerdos, pero, sobre todo, transformó sus presentes. Ante un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M), afirmaron que se sienten “más libres”, aunque siempre está latente el miedo a “perder los derechos ganados”. Además, remarcaron que esa libertad tiene sus límites: la calle aparece como un lugar peligroso.

Algunas, como Mora Godoy de 15 años, cuentan con una fotografía real para conmemorar aquel hecho histórico que marcó las vidas de las mujeres en Argentina y América Latina. “La violencia deja marcas, no verlas deja femicidios”, reza el cartel que sostenía a los cinco en aquella marcha.

La marea verde de 2018 con su emblemática primer debate sobre el aborto en el Congreso de la Nación también dejó sus huellas. Con solo 10 años, Martina García Girardin discutía sobre el tema con sus compañeros. “Estaba informada siendo chiquita a mi manera”, comentó.

Mora Godoy durante la marcha por «Ni Una Menos». (Gentileza).

Ema, de 15, también asistía a marchas desde pequeña acompañando a su mamá, sus tías y las madres de sus amigas. “Usé el pañuelo verde cuando tenía 11 años”, cuenta. En ese momento no comprendía del todo el alcance del debate, pero con los años fue dimensionando su significado.

Anna Fuentes Barber, de 18 años, también rememora ese momento como una travesura que ya auguraba un camino dentro del feminismo. “Iba a la primaria.Me até todos los pañuelos a la cabeza y a la mochila. En mi escuela hacían rondas de novedades, yo levanté la mano y dije: ‘se trata la Ley del aborto en Diputados’”, relató.

Y como olvidar finalmente lasanción en diciembre de 2020. Sofía tenía 10 años y se quedó dormida mientras veían el debate con su mamá y su hermana. A la madrugada, los gritos de alegría y las lágrimas de emoción la despertaron: se había aprobado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Diario RÍO NEGRO dialogó con adolescentes de entre 15 y 18 años de Neuquén y Río Negro para conocer cómo transitan esa etapa de la vida conalgunas demandas saldadas y otras que aún restan conquistar.

8M: Adolescencias más libres en Neuquén y Río Negro gracias a las luchas feministas

La sanción del aborto legal dejó un recuerdo imborrable, pero hizo mucho más: cambió sus vidas en la práctica, les dio libertad para vivir sus sexualidades sin el miedo a un embarazo adolescente.

“Saber que podía decidir sobre mi cuerpo y transmitírselo a otras fue liberador”, afirmó Martina. “Ahora hay una libertad y un alivio de saber que si estoy embarazada no estoy obligada a maternar”, señaló Anna.

Ema también percibe ese cambio generacional. “Creo que cambió la forma de pensar de muchas mujeres. Hoy hay más conciencia de que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, sostuvo. Sin embargo, reconoce los límites: “Me siento más libre, aunque que todavía pasan muchas cosas”.

Catalina Sánchez de 18 años añadió: “Te sentís mucho más libre porque es una posibilidad”. “Nos abrieron las puertas para poder charlarlo, yo siento que antes no se tocaba el tema”, comentó Belén de 17. Para Mora “es una herramienta más” con la que cuentan.

Esa libertad se disipa cuando salen a la calle. El acoso callejero persiste como una sombra constante en su día a día. “Cada vez está peor, cuando salís se te quedan mirando mucho, te gritan cosas. No se puede salir tranquila todavía”, aseguró Godoy. Cuando cae el sol, el espacio público se convierte en un peligro latente. “Sola no salgo ni loca a la calle”, sentenció Belén.

Las jóvenes activistas de La Revuelta participan en cada intervención. (Gentileza).

Conversaciones de amigas: cuáles son las preocupaciones de las hijas del «Ni Una Menos»

Las preocupaciones que ocupan sus charlas cotidianas reflejan un paisaje complejo, donde las conquistas conviven con viejas y nuevas amenazas. La violencia de género es un tema ineludible con el que se han topado frente a sus primeros vínculos sexoafectivos. Mora recordó el caso de una amiga “atrapada en una relación tóxica”. Catalina también vivenció un caso cercano de violencia que denunció ante las autoridades de su escuela, aunque la institución se mostró reacia a actuar.

La importancia de la contención entre ellas se vuelve fundamental.“Lo primero que hacemos en mi grupo es escuchar”, enfatizó Martina, quien también destacó el rol de la Educación Sexual Integral (ESI) para reconocer y abordar las violencias.

Ema coincide con esa lógica de acompañamiento. Recuerda el caso de una compañera que no se sentía cómoda y el grupo la apoyó. “La escuchamos y tratamos de acompañarla, sin juzgar. Eso es fruto de la ESI también”, explicó.

Sin embargo, no se dicta de igual forma en todos los establecimientos. Belén denunció que en su escuela religiosa “no tienen ESI ni nada de eso”, dejando a las jóvenes a la deriva de la información familiar o de las redes sociales. Sánchez, por su parte, contó que se enseñaba “a través de Dios”, vaciándola de contenido práctico.

Otro tema que les genera preocupación es la proliferación de cuerpos hiperdelgados. “Tuve un caso con una de mis amigas que no comía y cayó internada muchas veces. Fue súper difícil”, recordó Catalina. Sostuvo que las redes sociales juegan un rol importante: “El celular te escucha y te aparecen videos de ‘por qué estás gorda’”. Belén coincidió en la influencia de las pantallas y la peligrosa comparación entre pares. “Es preocupante y va en escala”, opinó Martina.

Las masculinidades también están en el centro del diálogo. Las adolescentes reconocen que algunos varones de su edad, influenciados por la educación familiar o una mayor apertura, logran hablar de sus sentimientos y acompañar la lucha feminista. “Un montón de mis amigos van al psicólogo o te piden ayuda”, expuso Sánchez.

Ema dice que en su grupo de amigos no recibe comentarios machistas, pero sí ve que en las redes sociales está muy presente esa agresión. García, por su parte, advirtió sobre el resurgimiento de discursos antifeministas entre hombres a partir de los 16 años, avalados por los discursos de odio del presidente Javier Milei. “Los hombres te quieren explicar cómo son las cosas aunque vos sepas, te tratan de boba”, agregó Anna.

Por fuera de la agenda feminista, la preocupación por el futuro se instala con fuerza. Martina observó que sus amigas seguían de cerca los debates legislativos actuales. “La Reforma de la Ley de Glaciares o la Reforma Laboral nos entristecen mucho”, afirmó. Anna se mostró “aterrada” por estos cambios y lamentó la desmotivación que generan. “No es algo que conocíamos, no era un tema por el que teníamos que preocuparnos”, enfatizó.

Frente a un futuro incierto, hay algo de lo que tienen completa seguridad: “Nos tenemos entre nosotras”, recalcó Sofía. Los espacios de militancia, las conversaciones entre amigas y la contención mutua se transformaron en su mayor refugio.

Este año, Ema planea marchar con sus compañeras del colegio porque, el sentido del movimiento sigue siendo claro: “El feminismo no busca que las mujeres sean superiores a los hombres. Lo que busca es igualdad”. Esta generación, heredera de luchas históricas, no solo defiende los derechos adquiridos, sino que sigue tejiendo una trama de resistencia. Como señala Martina: “Si se pudo antes, ¿por qué no ahora?”.

Las jóvenes experimentaron casos cercanos de violencia de género. (Foto: Archivo).

Una mirada sociológica y antropológica en este 8M

La doctora en Antropología Social, Verónica Trpin, y la doctora en Sociología, Julia Burton, coincidieron en que la libertad que hoy experimentan las jóvenes no es espontánea, sino el fruto de una construcción histórica y colectiva que hoy enfrenta nuevas amenazas.

Trpin observó que existe una “sedimentación de experiencias” que permitió a las nuevas generaciones apropiarse de discusiones que el feminismo sostuvo durante décadas. Explicó que las adolescentes tomaron la categoría del cuerpo y el cuidado para darle un sentido político: “Cobijarse con otras para no ser víctimas o transitar esas situaciones de la mejor forma posible”. Para la antropóloga, esta dinámica de protección mutua es una de las mayores potencias transformadoras de la época.

En sintonía, Burton rescató el valor de la “micropolítica” y las redes invisibles. Analizó que, ante un contexto de “hostilidad y crueldad” donde los derechos y discursos feministas son blanco de ataque, la respuesta reside en el “tejido y la trama cotidiana”. Para la socióloga, esos lazos comunitarios son la clave para “la supervivencia y la sostenibilidad de la vida”. Permiten“reconstruir lo social para atravesar el vendaval” de la ofensiva política actual.

Ambas especialistas advirtieron sobre la reacción conservadora y el clima de época. Burton señaló con preocupación el resurgimiento de ideas tradicionales y mandatos que disputan sentidos que parecían saldados, como el rol de la mujer en el hogar.

El aumento del acoso y la hostilidad que relataron las entrevistadas encuentra aquí su explicación teórica: mientras las mujeres y disidencias realizaron un profundo proceso de reflexión,las masculinidades cargan con una deuda pendiente. “Deben propiciar espacios de reflexión para no reafirmar sus lugares desde esa masculinidad heteronormada”, sostuvo Trpin. Indicó que la falta de herramientas emancipadoras en los varones exacerba las tensiones.

Burton agregó que los feminismos lograron poner “los afectos en el centro de la política”, una transformación cultural que hoy se encuentra en “constante disputa”. Frente a instituciones que a menudo llegan tarde o replican lógicas patriarcales, la red de amigas resulta vital.

8M en Río Negro y Neuquén: marchas y actividades

Neuquén

Las organizaciones trasladaron la movilización al lunes 9 de marzo para favorecer la participación. La concentración será a las 18 en el monumento a San Martín y la marcha recorrerá la avenida Argentina hasta la Casa de Gobierno.

General Roca

El domingo 8, desde las 18, se realizará la Plaza Transfeminista en la plaza San Martín con micrófono abierto, talleres e intervenciones artísticas. El lunes 9, a las 18.30, será la concentración y marcha desde el mismo lugar.

Bariloche

La movilización principal será el lunes 9 de marzo. La convocatoria es a las 18 en Onelli y Moreno y finalizará con una intervención artística en una plaza de la ciudad.

Cipolletti

La marcha se realizará el sábado 8 de marzo. La concentración está prevista a las 18 en la plaza de la Justicia (España y Roca), desde donde se movilizarán por la ciudad.

Viedma

La Multisectorial Transfeminista convocó a marchar el lunes 9 a las 17, con concentración en Periodistas Argentinos y 25 de Mayo.