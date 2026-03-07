Paro y movilizaciones para el lunes en todo el país por el Día Internacional de la Mujer  

Organizaciones feministas confirmaron que la movilización central por el Día Internacional de la Mujer no se realizará el domingo 8 de marzo, sino el lunes 9, cuando se llevará adelante el paro internacional de mujeres con marchas en distintos puntos del país.

La convocatoria se realiza bajo consignas vinculadas al rechazo al ajuste económico del gobierno de Javier Milei, la defensa de los derechos laborales y los reclamos históricos contra la violencia de género.

En Buenos Aires, la concentración principal será frente al Congreso de la Nación Argentina y avanzará hacia la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central. La decisión de trasladar la protesta a un día laborable busca reforzar el impacto del paro en los lugares de trabajo, escuelas y distintos ámbitos de actividad.

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto a otras organizaciones que participaron en las asambleas preparatorias del 8M.

Desde ese espacio cuestionaron al Gobierno nacional y vincularon la movilización con el contexto económico y político. “Después del patético y violento discurso del presidente Javier Milei, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos”, expresaron en redes sociales.

El paro del 9M

Las organizaciones definieron que la jornada principal de protesta sea el lunes para que el paro tenga impacto real en la actividad laboral y educativa.

En la capital del país, la concentración está prevista a las 16:30 frente al Congreso, desde donde partirá la movilización hacia Plaza de Mayo.

El paro busca incluir a trabajadoras formales e informales, jubiladas, despedidas y a quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas. Entre los reclamos centrales aparecen las denuncias por femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, además del rechazo a discursos de odio y a lo que las organizaciones consideran retrocesos en políticas públicas vinculadas a la igualdad de género.

Las consignas también incorporan críticas a medidas económicas del Gobierno y a reformas que se debaten en el Congreso.

Movilizaciones en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las organizaciones decidieron trasladar la movilización para el lunes 9 de marzo. La concentración será a las 18 en el Monumento a San Martín de la ciudad.

En General Roca, las actividades comenzarán el domingo 8 desde las 18 en la Plaza San Martín, donde se realizará la denominada Plaza Transfeminista.

En San Carlos de Bariloche, la movilización central también será el lunes 9, con concentración a las 18 en la intersección de las calles Onelli y Moreno.

Por su parte, la asamblea Ni Unx Menos de Cipolletti convocó a marchar el mismo 8 de marzo, mientras que la Multisectorial Transfeminista de Viedma informó que se concentrará el 9 de marzo a las 17 en Periodistas Argentinos y 25 de Mayo, desde donde partirá la marcha por la capital rionegrina.