Francisco Sánchez: “Somos un pueblo de mayoría cristiana”

El diputado neuquino, Francisco Sánchez (PRO), manifestó su voto en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Mencionó que la iniciativa “choca contra el derecho positivo en Argentina", que "deviene de un derecho natural se sustenta en un orden natural es algo fundamental para nosotros porque nuestra cultura, nuestra tradición tiene base cristiana".

"Somos un pueblo de mayoría cristiana", remarcó el legislador.

“Esa criatura, emanada de Dios, tiene que ser protegida, por eso tenemos el ordenamiento jurídico que tenemos”, señaló Sánchez.

El diputado dijo: “Yo veo mucho progre acá”. Detalló que "los progres están haciendo el juego a los poderosos del mundo". Planteó que hay organizaciones que "promueven el aborto" y que se trata de un interés “globalista”. Agregó además que hay personas que definen su voto por ideología, otros por "convencimiento del tipo financiero" y otros "por moda”.

Pidió: "no hablen en nombre de las mujeres y no hablen en nombre de los pobres, no hablen en nombre de ninguno de los dos sectores. No representan ni a todas las mujeres, ni representan a los pobres."

El ex concejal de Neuquén se refirió especialmente al rol de los hombres argentinos en la concepción. Argumentó que este “no es un tema de mujeres solamente”. "Cuando hay un acto sexual, por amor o por pasión, hay un hombre y una mujer, biología básica, el hombre se tiene que hacer cargo en todo momento de su responsabilidad, no puede huir y acá veo gente votando esto muy livianamente, ignorando la responsabilidad que tenemos todos los hombres en la concepción, en la creación de un nueva vida."

Sánchez aseguró durante su discurso: “Quienes promueven el aborto, están promoviendo el asesinato, no hay otra forma de verlo”.