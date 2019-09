Frigerio recorrió obras en Neuquén junto a Pechi Quiroga

El ministro del Interior Rogelio Frigerio, arribó a la ciudad de Neuquén y realizó un recorrido de obras en compañía del intendente de Neuquén Horacio Pechi Quiroga.

Se trata de obras urbanas que se llevaron a cabo en el barrio Islas Malvinas.

“Recuerdo que antes, la calle Catriel cuando yo asumí era de tierra, Villa Ceferino e Islas Malvinas, hasta la calle Doctor Ramón no tenían nombre. Empezaron las primeras urbanizaciones desordenadas porque eran asentamientos, y con el tiempo se fue normalizando y se empezaron a convertir los ocupantes en propietarios”, recordó el jefe comunal.

El funcionario nacional expresó: “Hemos trabajado juntos con Pechi para resolver los problemas, por eso cuando escucho que a la gente estas cosas no le importan respondo que no conocen sus necesidades, que no saben lo que significa abrir una canilla y que salga agua potable; tener cloaca que garantice salud a los hijos; salir a la calle a la noche y que esté iluminada y más segura; que haya asfalto para que los chicos no se embarren cuando van al colegio o los adultos salen a trabajar”.