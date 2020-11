Fuerte repudio de la oposición a la tapa de Página/12 sobre Acuña

El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta salieron hoy en defensa de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y denunciaron "ataques personales y falaces" contra la funcionaria. "Vergonzoso. Esta tapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia. Mi solidaridad y apoyo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña", escribió el ex presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter, en referencia a una nota donde se hace referencia a la escuela a la que asistió la ministra.

De la misma manera, Rodríguez Larreta le brindó su apoyo a Acuña, de quien aseguró que tiene como "única prioridad" la de "dar más y mejor educación para todos los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires".

"Siempre defiendo y defenderé la libertad de expresión y el intercambio de ideas. Pero la política democrática nada tiene que ver con ataques personales y falaces", completó el jefe de gobierno porteño.

En defensa de Acuña también salió el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, quien tildó de "inaceptable" que se vincule a la ministra con "una de las etapas más tristes y trágicas de la historia", en referencia al nazismo.

"Mi total repudio a esta acusación forzada, que no construye y que afecta a quien considero una gran persona, una excelente funcionaria y responsable de una gestión impecable", enfatizó.

La nota hace referencia a la historia del Colegio Primo Capraro de Bariloche, institución que durante los años en que Acuña realizó sus estudios estuvo administrada por la Asociación Cultural germano-argentina, que tenía como máxima autoridad al ex Capitán de la SS nazi Erich Priebke (extraditado en 1995 a Italia, donde recibió cadena perpetua por sus crímenes).

La semana pasada Acuña fue centro de una polémica por unas declaraciones en las que aseguraba que quienes eligen la carrera docente son gente "de los niveles socioeconómicos más bajos", que "fracasaron en tres o cuatro carreras anteriormente".

También había llamado a los padres de alumnos a denunciar a los maestros que "bajen línea". Esos dichos provocaron el repudio inmediato de gremios docentes, de autoridades educativas del Gobierno nacional y de referentes políticos del Frente de Todos y de la izquierda.