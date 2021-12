Gabriel Boric, las redes sociales y su relación con Argentina

En su columna de virales de cada miércoles de En eso estamos de RN Radio, Mario Ñehuen nos trajo la victoria de Gabriel Boric en Chile y su vínculo con las redes sociales, y especialmente con Argentina. Escuchá la columna completa:

Boric ss definido por la prensa como un presidente millenial y en sus redes no esconde su gusto por la música argentina o por jugadores del fútbol argentino. Por ese motivo se hicieron virales algunos mensajes antiguos del electo presidente.

En 2013 defendió la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Le respondió un tuit al entonces embajador del Reino Unido en Chile y esa respuesta se hizo viral en las últimas horas.

«Que increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari”, escribió Boric en Twitter en abril de 2017, y compartió un link a un video que ya no está disponible. El 23 de octubre de este año, además, se sumó a los saludos de todo el mundo a Charly García por sus 70 años y compartió un video del artista en un show en Chile en 1985 en el que interpreta “Yo no quiero volverme tan loco”.

Escuchá más columnas como ésta en RN Radio por FM 89.3 (en Neuquén Capital) o desde la web por rionegro.com.ar/radio