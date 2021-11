Gallardo, entre el valor del empate de River y el enojo con Pitana

Marcelo Gallardo consideró que el empate que logró River en La Plata fue valioso, aunque no quedó conforme con el árbitro Néstor Pjtana. Gentileza.

Marcelo Gallardo se fue conforme de La Plata, donde River cortó su racha de ocho triunfos en fila pero sumó, según la visión del entrenador, “un punto que vale mucho”, después del 1 a 1 con Estudiantes en uno de los partidos más destacados de una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol..

“Fue un empate justo. Lo podíamos haber ganado, como perdido. Nos queda que nos cortó esa racha de victorias en la cual veníamos bastante embalados, pero no deja de ser un punto que vale mucho porcómo se dio el partido”, reconoció el entrenador de River.

En la conferencia de prensa que dio anoche después del empate en La Plata, destacó que “estamos ante una buena posibilidad después de este partido, con uno en casa para volver al triunfo. Estamos bien, aunque todavía falta mucho para terminar el certamen”.

Acerca del estilo de juego de Estudiantes, con poca tenencia y mucha búsqueda con pelotazos largos, Gallardo indicó que era lo que esperaban.“Sabíamos que juegan a eso y no hay por qué sorprenderse. Fue duro e intenso, con dos estilos opuestos. Estos partidos hay que saber jugarlos. Por momentos lo hicimos bien y por momentos, no”, agregó.

Al Muñeco le preguntaron si terminó enojado con el árbitro y primero aseguró que no, aunque con el desarrollo de la respuesta fue sincerándose. Afirmó que “a veces me enojo con los árbitros, como todos. Contra (Néstor) Pitana no tengo absolutamente nada”.

Agregó que “a veces me enojo porque hay cosas que solo él ve. Tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso. Para los dos lados, me pasa lo mismo. No me gusta, pero ¿qué va a ser? Hay que replantearnos todos. Me enoja porque cuando le queres hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar, pero nada más que eso”.

Gallardo destacó que tienen una ventaja en la Liga Profesional, pero que tienen que estar atentos y alertas por los rivales que quedan enfrentar en el certamen. Gentileza.

El destacado entrenador de River afirmó que “estamos a siete partidos de finalizar y sacamos siete puntos, pero todavía hay que estar atentos y alertas, porque quedan rivales muy exigentes por delante en nuestro camino al cierre del certamen”.