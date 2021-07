Galletón de avena y zanahoria

Ingredientes:

- 1 zanahoria rallada fina

- 1 taza de avena

- 1 huevo

- chorrito de leche

- 1/2 taza azúcar

- 1/4 taza de harina leudante

Preparación

Mezclar todo y cocinar al horno precalentado a 180° C unos 15 minutos.

Algunos tips claves:

* Procurá que la mezcla quede bien húmeda, así salen más ricas y no secas.

* Usá una placa de horno con apenas de manteca o aceite. Espolvorea azúcar antes de ir al horno y le clavas una almendra.

* Para formar las galletas trabajá con las manos húmedas o aceitadas así no se te pega todo a la mano.

* Sacalas blanditas del horno, cuando se enfrían se endurecen.

* Comerlas calentitas es un viaje de ida. Después guardalas en bolsas en la heladera así mantienen humedad.

* Podés sumarle canela, clavo de olor, cacao, azúcar negra, etc!

* Si querés hacerlas más saludables aún, podés usar harina integral, sacar azúcar y poner edulcorante o poner más zanahoria.

* Esta misma fórmula funciona para otras frutas como manzana, pera o verduras como choclo rallado, etc.