Garrafas por las nubes en SAE

Nuestras autoridades de Río Negro hacen caso omiso, no contestan reclamos que he realizado repetidas veces, y aquí en esta villa portuaria donde el Municipio ya no vende a $ 530 la garrafa de 10 kg lo hace un particular a $ 750 c/u.

En el centro de la provincia de Buenos Aires esa garrafa cuesta $350 y en la ciudad de Trelew (Chubut) también.

La gobernadora de Río Negro ha recibido mi queja por mail y por carta publicada en este diario el 16 de septiembre pasado -ya anteriormente me había quejado en otra carta-.

Hasta el último día de Cristina en el gobierno, aquí en la Delegación Municipal pagábamos $ 16 M/N la garrafa de 10 kg y el pedido para que YPF trajera hasta aquí esas garrafas lo gestioné personalmente ante las autoridades de la firma, que me informaron que nunca le habían hecho ese pedido desde aquí. Pero, pocos días antes de las dos últimas elecciones, aquí vinieron políticos prometiendo gas.

Lo hicieron, vino YPF e instaló gratis garrafón, cocina, calefactor y gas a quienes designó el exdirector del puerto y delegado municipal, pero los como yo no compartimos la pintura verde no tuvimos “suerte”, y como la justicia queda lejos no se puede recurrir a ella. El gobierno deja que nos vendan las garrafas a cualquier precio. ¡Felicidades Weretilneck y Arabela!

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto de San Antonio Este