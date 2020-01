La Mono es un poderoso trío de rock, pero todo comenzó entre dos. Gaspar Benegas y Ramiro López Naguil, nacidos y criados en los alrededores de El Bolsón, comenzaron, en 2014, un dúo instrumental de guitarra y batería al que no mucho después se sumó Lucas Argómedo, otro amigo aunque de la adolescencia, en bajo. La Mono suena a todo lo que puede sonar un trío de rock, en composición y en voltaje. Con “Anomalía”, su segundo disco editado a fines del año pasado, como argumento emprendieron una serie de giras cortas por el interior, una de las cuales los tiene recorriendo la región. Tras presentarse el jueves pasado en Lago Puelo, está noche lo harán en Distrito CC, de Roca.



Gaspar Benegas es conocido por ser uno de los guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Y fue el Indio quien estimuló a Benegas a formar su propio proyecto musical. Fue entonces que se reunió con sus viejos amigos y juntos dieron forma a La Mono. “Tocar en la banda del Indio es lo más importante que me pasó con la música, pero aún así me sentía incompleto y lo que me estaba faltando, lo supe después, era tener mi propio proyecto”, reconoce el guitarrista en una entrevista con Río Negro.



Desde El Bolsón, antes de emprender viaje a Bariloche y luego al Alto Valle para el concierto en Roca, Gaspar Benegas atendió el llamado de este diario y habló acerca de “Anomalía”, el segundo disco del trío editado en octubre del año pasado con dibujo de tapa del propio Indio Solari, de los orígenes de la banda, de su relación con los formatos y, por supuesto, de su vida junto al Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Hijo de María José Cantilo y sobrino de Miguel Cantilo, Gaspar pasó buena parte de su vida en la Comarca Andina, donde nació y se crió. Luego partió a Buenos Aires. Siempre vuelve a su lugar natal. Ahí sigue viviendo casi toda su familia. Pero no nunca lo había hecho con su banda hasta esta semana. “No habíamos tocado nunca, a pesar de que dos de nosotros nacimos acá”, reconoce Gaspar aún en El Bolsón. Ramiro nació en Golondrinas, muy cerca de allí. Cada uno a su tiempo, ambos se fueron a Buenos Aires y, aunque se mantuvieron siempre en contacto, nunca había compartido un proyecto hasta 2014, cuando comenzaron con el dúo instrumental del que surgiría La Mono a partir de la incorporación de Lucas Argómedo. Al margen del trío que los reúne, todos tocan para otros: Gaspar es guitarrista del Indio y de Las Manos de Filippi, Lucas, bajista y chelista de la banda de Lisandro Aristimuño, y Ramiro, baterista del grupo que acompaña al Bahiano.



“Anomalía” es, para el guitarrista, un progreso desde lo musical respecto de “Experimento”, su antecesor de 2016. “ Las conciones son más simples que en el disco anterios. Temas más cortos y más fáciles de escuchar. El primero tenía mucha más complejidad compositiva. Este es mucho más pop, respecto del anterior que era bastante más heavy”, sostiene Gaspar.

Uno de los argumentos que explican el nombre del disco es que sacar un disco en estos tiempos en sí mismo una anomalía. Lanzado en formato digital en octubre pasado, piensan editarlo en formato disco en algún momento de este año. “Queríamos salir rápido con el disco, llegar a la gente con la nueva música y salir de gira con estas canciones porque el disco físico lleva tiempo y dinero”, cuenta Benegas, a la vez que admite que el disco es, sobre todo, un compromiso con los fans que les gusta tener el disco. “Pero no creemos que sea tan importante llevarlo al formato físico”, asume.

“Cuando sacamos los adelantos de este disco, al público de rock no le gusta tanto eso, escuchan un tema y quedan manija (risas). Pero para mi no es tan imporante el disco, hacer las canciones es lo importante”, resume el guitarrista.

Benegas llegó a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado por medio de su amigo Baltasar Comotto, quien ya era el guitarrista de la banda. Gaspar no fue parte del primer disco “El tesoro de los inocentes” (2004), pero un año después, cuando comenzaron los ensayos para presentarlo, Comotto le sugirió al Indio que su amigo Gaspar era el guitarrista que estaba buscando. “Pasé una prueba junto a otros dos guitarristas hasta que me confirmaron. Estuve esperando esa llamada varios meses (risas)”, recuerda Benegas, quien junto a Comotto y el tecladista Pablo Sbaraglia son los únicos fundamentalistas que están desde el comienzo.

De aquel comienzo como guitarrista del Indio, Gaspar recuerda que no se sabía bien qué iba a pasar con el ex Redondo hasta que anunció el disco, “un disco supermoderno, con cosas que se acercaban al rap, guitarras muy fuertes, muy novedoso, con máquinas, algo que ya había probado en la última etapa de los Redondos, pero que solo se animó a hacer cosas más locas”.

Sobre su rol en los Fundamentalistas, Baltasar destaca que “somos dos guitarras muy amigas, con Baltasar nos conocemos desde los 15 años. Nos llevamos bien tocando, tocamos parecido, por eso podemos intercambiar roles. El Indio siempre quiso sea así, que el protagónico sea repartido entre los dos”.

Apesar de las exigencias del Indio, Benegas disfruta de ser parte de la banda: “Nos divertimos mucho tanto en los discos como en los vivos. Al Indio le gustan mucho las guitarras, hay temas que tienen hasta seis solos de guitarra (risas). Los Fundamentalistas es dono más nos lucimos como guitarristas”.

En La Mono, Benegas se despoja de su rol de guitarrista y asume el lugar del cantante, algo que no había hecho nunca. “No había hasta que estuve en La Mono. Donde me empezaron a apurar para hacer coros fue en la banda del Indio, lo tenía a él me corregía la voz (risas). Las voces empezaron a ser cada vez más importantes y aprendí a cantar. Si bien mi madre es cantante y profesora de canto, yo no me animaba a cantar”.

“No te puedo confirmar que (el Indio) no vaya a tocar más, pero sí que no hay nada previsto por el momento. Por ahora lo veo difícil suceda, pero no lo descarto. Yo siempre le insisto”. Gaspar Benegas.



Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado acaban de anunciar un show para el próximo 7 de marzo, en el estadio Malvinas Argentinas, aunque sin la presencia en el escenario del Indio Solari. Seguramente estará presente desde la pantalla como ocurrió en el concierto solidario que la banda dio en apoyo a Martín Carrizo, su ex baterista que padece ELO.

Para esa ocasión, la banda grabó so canciones junto al Indio, que apareció cantando desde la pantalla. “Salió perfecto, fue como si hubiera estado ahí con nosotros”, reconoce Gaspar.

¿Qué sucederá en marzo? “Cada uno de nosotros cantará el tema que le quede mejor y siente más y el Indio va a estar desde la pantalla con algunos temas”, adelanta el guitarrista. “Está faltando a los vivos por cuestiones de salud y lo más cercano que tenemos para hacerlo participar es a través de la pantalla”, admite.

El de marzo será el segundo show de Los Fundamentalistas sin el Indio. ¿Acaso tiene futuro una banda que se formó para apoyar su carrera solista y que es su figura la que convoca? Gaspar revela que es el propio Indio el que los impulsa a seguir tocando. “Nosotros, la verdad, no lo veíamas factible hasta el show a beneficio de Martín, donde vimos el apoyo y el entusiasmo del público. Por eso decidimos hacer esta fecha de marzo. Nosotros siempre tenemos ganas de tocar estas canciones y participar de esta banda”.

El grupo sigue activo. “Estamos grabando y componiendo permanentemente, y con ganas de hacer un show por streaming, pero todavía no se pudo concretar porque requiere de mucha producción.

Sobre el Indio, Benegas es cauto. “No te puedo confirmar que no vaya a tocar más, pero sí que no hay nada previsto por el momento”. Sin embargo, el músico deja la puerta abierta por si acaso. “Por ahora lo veo difícil, pero no lo descarto. Yo siempre le insisto”.