Milei apunta a Canadá como socio estratégico en energía, minería y comercio

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de una reactivación del vínculo comercial entre ese país y el Mercosur.

El contacto se da en un contexto en el que Ottawa volvió a poner al bloque regional en su radar estratégico. Días atrás, el ministro canadiense de Comercio, Maninder Sidhu, y el canciller argentino, Pablo Quirno, habían ratificado la voluntad de avanzar en un tratado de libre comercio y sostener el diálogo a medida que progresen las negociaciones.

Las conversaciones entre Canadá y el Mercosur no son nuevas: el proceso formal se inició en 2018 y sigue vigente, con el objetivo de integrar a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en un acuerdo comercial más amplio. Según datos oficiales, el intercambio de bienes entre Canadá y el bloque alcanzó los 15.800 millones de dólares canadienses en 2024, mientras que el comercio bilateral con Argentina llegó a 2.800 millones en 2025, con un crecimiento del 8,9%.

Más allá de los números, el interés canadiense responde a una estrategia de diversificación. Carney viene planteando la necesidad de reducir la dependencia de un único socio comercial —en alusión a Estados Unidos— y fijó como meta expandir las exportaciones hacia otros mercados por unos 300.000 millones de dólares adicionales.

En ese escenario, la agenda común entre ambos países se centra en sectores clave como minerales críticos, energía y defensa, áreas donde el Gobierno argentino busca atraer inversiones y acelerar proyectos productivos. Además, ya existe un antecedente concreto: desde marzo de 2025, ambos países mantienen un acuerdo de cooperación en minería sostenible y cadenas de suministro.

Si bien no se difundió un temario oficial del diálogo entre Milei y Carney, las prioridades aparecen claras: reimpulsar el acuerdo Mercosur-Canadá, profundizar la cooperación en recursos estratégicos y promover nuevas inversiones.

La Casa Rosada apuesta así a ampliar su red de alianzas internacionales, sin desplazar su vínculo con Washington, pero sumando a Canadá como un socio clave dentro del G7 para potenciar el desarrollo energético, minero y comercial de la Argentina.