A la Mesa: sabores y música frente al lago en Villa Pehuenia

A la Mesa es una propuesta que nació con una idea clara, que los productores, los cocineros y los artistas de Villa Pehuenia Moquehue se junten frente al lago y hagan lo que mejor les sale: armarte momentos únicos. Para que lo vivas descubriendo productos de acá, con música en vivo, sabores frescos y el lago Aluminé de fondo. Aquí algunos de los que van a estar:

Daniel Mellado, Iván Goodbar y Jere Domenech



Daniel Mellado de Gin El Costurero e Iván Goodbar de Chacra Orgánica Las Parrillas armaron frente al lago una picada. Maridaron los destilados de uno con las delicias del otro. Hubo jamón de cerdo con pimentón, ciervo y cordero ahumado en aceite, chutney de zarzamora, tomate verde y piñón, queso sardo, criollo y pan casero. Todo acompañado con un gin tonic a base de gin macerado en piñón.



De postre, un vigilante con pan de membrillo, queso estilo cuartirolo de vaca Jersey y nueces, con una reinterpretación del Gimlet: gin con licor de frutos rojos, jugo fresco de limón y cereza natural de su propia producción.

La música la puso Jere Domenech de Nenes de Antes. Con el resto de su grupo subirá al escenario el sábado 10 a las 16. Es un trío de rock que lleva casi dos años tocando. Jere tiene muy claro lo que busca: «Que la gente escuche y disfrute.» Es su promesa para el evento.

Emiliano Pérez, Yanina Bianchi y Santi Roth



Emiliano Pérez de Ánima lleva seis años haciendo cervezas y gin, y hace uno que sumó el vermut. Para este encuentro preparó el Primal Vermut Rosso con limón y tónica, y la Fauna Araucana, cerveza artesanal roja con piñón tostado.

Yanina Bianchi de Nous acompañó, primero con un tapeo salado: tostadas con chutney de piñón y queso. Después avanzó hacia lo dulce y cerró con café de piñón y alfajores del mismo fruto de la araucaria, ese árbol que define la identidad de esta aldea de montaña, y la suya. Es que desde hace catorce años, junto a su mamá Norma, hacen delicias con esos frutos.



La música fue de Santi Roth, que integra un dúo junto a Valen Catalán con el que tocará el sábado 10 a las 18. «La energía de la gente se nota en estos eventos», adelanta Santi, que ya palpita que la Feria «va a estar muy buena.»

En fin, la invitación es clara: productos, sabores y música. Aunque habrá algo más: una mesa de 15 metros que durante las dos jornadas artistas locales irán interviniendo en vivo, convirtiéndola en una única obra con trazos, formas y colores que pasarán de módulo en módulo.