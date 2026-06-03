Empresas alemanas exploran oportunidades de negocio en Argentina

La visita formó parte de una agenda regional que también incluye actividades en Uruguay y Brasil. Foto gentileza.

La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) recibió la visita de una delegación de líderes empresariales e institucionales encabezada por Dr. Volker Treier, director de Comercio Exterior y miembro de la Dirección General Ejecutiva de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK, por sus siglas en alemán): y por Ingo Kramer, presidente de la Iniciativa Latinoamericana de la Economía Alemana (LAI).

Durante su paso por Argentina, participaron de una mesa redonda empresarial organizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al subsecretario Tomás Villalba. Además, mantuvieron encuentros con líderes de empresas alemanas radicadas en el país y representantes de la AHK Argentina para conocer más sobre las oportunidades de cooperación y clima de negocios actual.

La agenda regional continua en Uruguay, donde se desarrolla la Conferencia Regional de las AHKs del Norte y Latinoamérica, un espacio de intercambio estratégico en el que se abordaron algunos de los principales desafíos y oportunidades del escenario económico global actual.

Entre los temas tratados se destacan el posicionamiento de las Américas desde la perspectiva alemana, el fortalecimiento de las cadenas de suministro internacionales, la disponibilidad de mano de obra calificada, las tendencias regulatorias y de localización de inversiones, así como el rol de América Latina en el contexto de las actuales tensiones geopolíticas.

La conferencia también pone el foco en la cooperación entre Europa y América Latina, el desarrollo de oportunidades para empresas alemanas en la región y los mecanismos de integridad y mediación empresarial impulsados dentro de la red global de Cámaras Alemanas.

“América Latina viene adquiriendo una importancia creciente para la estrategia económica de Alemania. En ese contexto, Argentina juega un rol muy importante por sus recursos estratégicos, su potencial energético y las oportunidades que ofrece para profundizar la cooperación económica”, señaló Dr. Volker Treier, director de Comercio Exterior y miembro de la Dirección General Ejecutiva de la DIHK.

Para la economía alemana, el país reúne condiciones que la posicionan como uno de los mercados con mayor potencial de desarrollo de la región. Con importantes reservas de litio, recursos energéticos estratégicos y perspectivas de crecimiento económico, Argentina aparece como un socio relevante para el fortalecimiento de cadenas de valor vinculadas a la transición energética y al desarrollo industrial.

Al mismo tiempo, la necesidad de avanzar en mayores niveles de previsibilidad y estabilidad regulatoria continúa siendo uno de los factores observados por las empresas al momento de evaluar proyectos de inversión de largo plazo.

“Desde la AHK Argentina celebramos la visita de esta delegación en un momento clave para el fortalecimiento de los vínculos económicos entre Alemania y América Latina. Se trata de una muestra del interés alemán por la región y una gran oportunidad para profundizar el diálogo, fortalecer alianzas y explorar nuevas oportunidades de cooperación”, señaló Annika Klump, Directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la AHK Argentina.

La visita se da en un contexto internacional marcado por la transformación de cadenas de valor, la búsqueda de nuevos socios estratégicos y el crecimiento de sectores vinculados a energía, industria, infraestructura y tecnología, áreas en las que Argentina y América Latina continúan despertando interés dentro del ecosistema empresarial alemán.