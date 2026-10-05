BALC 2026: La imperdible propuesta gastronómica de Brazarte que fusiona la Patagonia argentina y chilena

«Para la semana de BALC, en Brazarte -restaurante del Sheraton Bariloche- preparamos un menú de tres pasos que es, para nosotros, un recorrido por nuestro territorio. Siempre trabajo dando lugar al productor local y respetando la materia prima en su integridad, que es lo que nos identifica», dijo el chef ejecutivo Aníbal Ramírez.

Aníbal Ramírez, chef ejecutivo de Sheraton Bariloche.



«La entrada la llamamos ‘Estepa – Bosque y Rescoldo’: es un pan a la brasa con manteca de frutos rojos y paté de cordero. Queremos que desde el primer bocado se sienta el fuego y la Patagonia. El principal es ‘Cortejo de trucha patagónica’: trucha patagónica, beurre blanc de vermut Piuke y manzanas del Valle, con una mousseline de topinambur y zanahoria glaseada. Es una forma de unir en un mismo plato el lago, el valle y nuestros productos rionegrinos. Y para cerrar, ‘Matices de lavanda y maqui’: un macaron de lavanda del Limay con ganache de chocolate blanco y maqui», comentó.

Pop Up imperdibles



«El jueves 8/10 vamos a hacer un Pop Up que llamamos ‘Del Reloncaví al Nahuel Huapi’ junto a Hugo Muñoz, chef puertomontino del Hotel Gran Pacífico. Es un profesional tremendo, a quien admiro mucho, y vamos a realizar un menú de 7 pasos mostrando una fusión de gastronomías y de países con los productos que más nos identifican a cada uno. Habrá desde el cordero patagónico y el ciervo, hasta el salmón, los hongos silvestres, el maqui de El Bolsón, el cochayuyo y los langostinos, entre otros. No tengo dudas de que será una velada fantástica y estoy muy feliz de poder compartirla con Hugo acá en Bariloche.



«Al día siguiente, el viernes 9/10 a las 14 voy a dar una masterclass junto a Soledad Vilchis, una gran chef chilena de La Ollita de Puerto Montt, en el escenario principal del Centro Cívico. Vamos a hacer algunas preparaciones con fusión argentina-chilena, compartiendo técnicas y miradas.



«Para cerrar la semana, el lunes 12/10 vamos a estar en el stand de BALC Invita representando a Brazarte, con dos opciones que revalidan la gastronomía rionegrina, trabajando con dos insumos que para mí son estrella: el pulpito tehuelche y el cordero», concluyó Ramírez.