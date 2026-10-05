BALC 2026: La imperdible propuesta gastronómica de Brazarte que fusiona la Patagonia argentina y chilena
Del menú de 3 pasos con cordero y trucha, por el chef Aníbal Ramírez, hasta un Pop Up exclusivo de 7 pasos con el chef chileno Hugo Muñoz: descubrí todo lo que se prepara para la semana de Bariloche a la Carta.
«Para la semana de BALC, en Brazarte -restaurante del Sheraton Bariloche- preparamos un menú de tres pasos que es, para nosotros, un recorrido por nuestro territorio. Siempre trabajo dando lugar al productor local y respetando la materia prima en su integridad, que es lo que nos identifica», dijo el chef ejecutivo Aníbal Ramírez.
«La entrada la llamamos ‘Estepa – Bosque y Rescoldo’: es un pan a la brasa con manteca de frutos rojos y paté de cordero. Queremos que desde el primer bocado se sienta el fuego y la Patagonia. El principal es ‘Cortejo de trucha patagónica’: trucha patagónica, beurre blanc de vermut Piuke y manzanas del Valle, con una mousseline de topinambur y zanahoria glaseada. Es una forma de unir en un mismo plato el lago, el valle y nuestros productos rionegrinos. Y para cerrar, ‘Matices de lavanda y maqui’: un macaron de lavanda del Limay con ganache de chocolate blanco y maqui», comentó.
Pop Up imperdibles
«El jueves 8/10 vamos a hacer un Pop Up que llamamos ‘Del Reloncaví al Nahuel Huapi’ junto a Hugo Muñoz, chef puertomontino del Hotel Gran Pacífico. Es un profesional tremendo, a quien admiro mucho, y vamos a realizar un menú de 7 pasos mostrando una fusión de gastronomías y de países con los productos que más nos identifican a cada uno. Habrá desde el cordero patagónico y el ciervo, hasta el salmón, los hongos silvestres, el maqui de El Bolsón, el cochayuyo y los langostinos, entre otros. No tengo dudas de que será una velada fantástica y estoy muy feliz de poder compartirla con Hugo acá en Bariloche.
«Al día siguiente, el viernes 9/10 a las 14 voy a dar una masterclass junto a Soledad Vilchis, una gran chef chilena de La Ollita de Puerto Montt, en el escenario principal del Centro Cívico. Vamos a hacer algunas preparaciones con fusión argentina-chilena, compartiendo técnicas y miradas.
«Para cerrar la semana, el lunes 12/10 vamos a estar en el stand de BALC Invita representando a Brazarte, con dos opciones que revalidan la gastronomía rionegrina, trabajando con dos insumos que para mí son estrella: el pulpito tehuelche y el cordero», concluyó Ramírez.
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