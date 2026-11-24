El defensor, que pertence al Inter, es pretendido por el Millonario para la próxima temporada.

River se mete en el próximo mercado de pases de verano y como parte de su objetivo de reforzar la zaga central, uno de los grandes dolores de cabeza de su 2026, mantiene avanzadas negociaciones con Inter de Milán para la contratación de Tomás Palacios, defensor hoy cedido en Estudiantes.

Si bien Estudiantes tiene una opción de compra por su pase, desde el finalista de la Copa Libertadores consideran que la posibilidad de adquirirlo es muy complicada y esperaran al resultado contra Palmeiras. En tanto, la Banda avanza para poder incorporarlo.

El club italiano tasa al defensor en seis millones de euros, aunque desde el Millonario intentarán conseguirlo por un préstamo con opción de compra, al igual que hizo el conjunto de La Plata en enero. El Nerazzurri será el que decida si acceder o no.

Palacios es una pieza clave para Estudiantes, disputando 35 encuentros en el año, casi todos como titular, destacándose la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y nueve duelos por la la actual edición de la Libertadores, con buenas chances de ser titular en la definición del fin de semana.

El defensor de buen rendimiento en el año fue convocado por Lionel Scaloni en marzo y en octubre, debutando con la Selección Argentina en la victoria por 7-0 frente a Burkina Faso, encuentro en el que jugó todo el segundo tiempo reemplazando a Lisandro Martínez.

Cabe destacar que Palacios no es el único defensa en carpeta ante el flojo nivel presentado por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pues también preguntaron condiciones por Mauro Coronel, central de Nacional de Paraguay que tiene 18 años y también debutó en la Mayor de su país.

De esta forma, en Núñez también apuntan en la búsqueda de un volante central y contactos con el arquero marroquí Bono, con quien emisarios se comunicaron durante las últimas horas.