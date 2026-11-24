Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera este martes 24 de noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, omitió el ingreso a la «recesión técnica» de la economía, y celebró la cifra oficial con foco exclusivo en la mejora mensual desestacionalizada.

A través de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda publicó un mensaje titulado en mayúsculas «EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE», donde subrayó que el indicador avanzó un 1,1% respecto de agosto, acumuló un alza del 1% en los primeros nueve meses del año frente a igual lapso de 2025 y mantuvo estable el componente tendencia-ciclo, que ubicó un 6,1% por encima del registro de diciembre de 2023.

En esa misma publicación, Caputo puso especial énfasis en las revisiones estadísticas que aplicó el organismo oficial sobre los meses previos: «En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente», y agregó que, tras esas correcciones, el nivel de agosto quedó un 0,5% por encima del informado en el reporte anterior.

En idéntico sentido se expresó el director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro, Felipe Núñez, quien replicó los números oficiales y sostuvo: «1,1% de suba mensual es MUCHO. A su vez, julio cayó menos de lo reportado anteriormente (-2,4% mensual) y agosto subió mas de lo anunciado (+0,4%)».

Sin embargo, las correcciones al alza de julio y agosto —a las que se sumó un ajuste en junio, que pasó de +0,3% a +0,5% desestacionalizado— no alcanzaron para evitar que la economía argentina ingresara en una «recesión técnica», dado que el nivel promedio del tercer trimestre volvió a ubicarse por debajo del segundo.

En la serie desestacionalizada del Indec (base 2004=100), el índice promedió 150,9 puntos entre julio (149,9), agosto (150,6) y septiembre (152,2), lo que representa una caída cercana al 1,8% frente al promedio de 153,6 puntos anotado entre abril (154,1), mayo (153,0) y junio (153,8), período en el que el Producto Bruto Interno (PBI) ya había retrocedido un 0,6%.

Además, el mensaje del ministro omitió la caída interanual del 1,2% (-1,20% desagregado) frente a septiembre de 2025, el retroceso de 10 de los 15 sectores relevados —con bajas pronunciadas en pesca (-48,6%), intermediación financiera (-11,5%), comercio (-2,2%) e industria manufacturera (-1,8%)— y el octavo mes consecutivo de variación nula (0,0%) en la serie tendencia-ciclo.

El cruce en redes: qué dijeron los economistas sobre la recesión y el «cambio de vara»

Las repercusiones de los analistas y economistas privados en X apuntaron de inmediato tanto a la confirmación de los dos trimestres consecutivos en baja como al criterio de Caputo para seleccionar cada mes la variable más favorable.

Desde la consultora Outlier, el economista Gabriel Caamaño cuestionó ese viraje discursivo: «Ahora volvimos a postear la variación mensual y nadie mira la tendencia ciclo o la interanual. Esto es por lejos lo menos serio». En paralelo, Caamaño señaló que el +1,1% mensual desestacionalizado y la revisión al alza de agosto coincidieron con las previsiones de su estudio, y añadió en una posdata que «ahora hay altas chances de que el REM corrija al alza y se vaya a la zona de 1,2% anual», en referencia al Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que proyectaba un avance del 0,7%.

Con un tono irónico, el analista financiero Christian Buteler enumeró las distintas métricas que arrojó el informe del Indec para exhibir el recorte oficial: «Qué destacamos este mes? La mensual desestacionalizada +1.1%, El acumulado del año -2.4%, La interanual -1.2%, o la tendencia ciclo que muestra 8 meses sin crecimiento (0%)? Parece que vamos por la mensual esta vez».

Por su parte, el economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, publicó un gráfico con la evolución mensual desestacionalizada desde mayo de 2024 y resumió el impacto real de los ajustes estadísticos: «En la actividad se recuperó en septiembre (+1,1%) pero cayó 1,2% interanual, en sintonía con lo esperado. Se corrigieron al alza los datos de junio, julio y agosto, pero no se evitó la recesión«.

Otros referentes del mercado precisaron la magnitud de la contracción trimestral y el arrastre estadístico hacia el último tramo de 2026. El economista Fernando Marull sostuvo que el rebote de septiembre (+1,1%) resultó menor a lo previsto pero algo mejor en agosto, remarcó el mal desempeño de pesca y bancos en el noveno mes y puntualizó: «3T26: cae 1,8% luego de 0,6% en 2T. Recesion tecnica«. No obstante, Marull calculó un arrastre estadístico positivo de +0,9% para el cuarto trimestre —explicó que si se sostienen los niveles de septiembre, la actividad saldría de la recesión técnica— y aclaró que se trata de cifras preliminares sujetas a la publicación final del PBI trimestral.

En la misma dirección, el periodista económico de Ámbito Financiero, Juan Pablo Marino, destacó que «la economía creció 1,1% mensual en septiembre, pero acumuló dos trimestres de caída y entró en recesión técnica», al estimar un retroceso cercano al 1,8% en el tercer trimestre frente al segundo sobre la serie desestacionalizada del Indec, con 10 de 15 rubros en baja y una desaceleración del acumulado de nueve meses al 1%.

En cambio, el periodista especializado en economía, Pablo Wende, coincidió en que «la economía cayó 1,8% en el tercer trimestre y entró en recesión», pero relativizó su extensión al señalar que agosto y septiembre ya arrojaron variaciones positivas y que el cuarto trimestre cerrará en alza: «O sea la recesión va a durar un suspiro. Enójense con el Indec si quieren».

De la «tendencia-ciclo» al dato mensual: el historial de los festejos selectivos de Caputo

El cotejo entre los informes técnicos preliminares del Indec y los posteos de Luis Caputo en X a lo largo de 2026 confirma una estrategia comunicacional constante: el ministro encabezó cada publicación con el único indicador que arrojaba signo positivo y omitió las variables en rojo. Ese recorrido expone dos quiebres discursivos concretos: por un lado, hasta julio el Indec reportaba subas mensuales del 0,2% en la serie tendencia-ciclo, lo que permitió a Caputo celebrar rachas récord de hasta 27 meses consecutivos de expansión; pero cuando el organismo revisó retrospectivamente esa serie en octubre y la dejó planchada en 0,0% desde abril —estancamiento que hoy ya abarca ocho meses seguidos, desde febrero—, el Palacio de Hacienda abandonó el conteo de meses consecutivos y pasó a comparar el índice contra diciembre de 2023. Por otro lado, Caputo incluyó la variación interanual mientras fue positiva (mayo y junio), pero la eliminó por completo de sus mensajes desde julio, cuando pasó a terreno negativo:

Abril de 2026 (publicado el 29 de junio): ante una caída mensual desestacionalizada del 1,5%, Caputo tituló «EL EMAE CRECIÓ 2,1% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025» y resaltó que el indicador tendencia-ciclo —del que afirmó que «permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo»— avanzó un 0,3% mensual y acumuló 25 meses en alza, la fase expansiva más larga en casi 15 años.

Mayo de 2026 (publicado el 22 de julio): frente a un retroceso mensual desestacionalizado del 0,5%, el ministro volvió a priorizar el acumulado anual («LA ECONOMÍA ACUMULÓ UN CRECIMIENTO DE 1,7% EN LOS PRIMEROS 5 MESES DEL AÑO«) y ponderó la suba del 0,2% en la tendencia-ciclo tras 26 meses consecutivos de expansión. Relegó al final del mensaje el -0,5% mensual y el +0,2% interanual (+0,24% desagregado), y omitió todo desglose sectorial en un mes en el que 7 de las 15 ramas cayeron, con fuertes bajas en industria (-5,6%) y comercio (-4,3%).

LA ECONOMÍA ACUMULÓ UN CRECIMIENTO DE 1,7% EN LOS PRIMEROS 5 MESES DEL AÑO EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025 ✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses de 2026 en relación a igual período del año pasado ✅ El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011 ✅ El EMAE registró una variación negativa de 0,5% mensual en la serie desestacionalizada y una suba de 0,2% en la comparación con mayo de 2025 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 22, 2026

Junio de 2026 (publicado el 20 de agosto): al registrarse una mejora mensual del 0,8% y un avance interanual del 2,7% (+2,69% desagregado), Caputo recuperó la variación del mes en el encabezado («LA ECONOMÍA CRECIÓ 0,8% MENSUAL EN JUNIO»), celebró los 27 meses en alza de la tendencia-ciclo —el ciclo más prolongado desde el lapso junio 2009-agosto 2011— y enumeró los seis sectores que más aportaron al crecimiento (12 de 15 subieron). Sin embargo, omitió las tres ramas en baja —administración pública (-1,5%), electricidad, gas y agua (-0,4%) y enseñanza (-0,1%)— y el hecho de que el promedio desestacionalizado del segundo trimestre ya había retrocedido frente al primero.

LA ECONOMÍA CRECIÓ 0,8% MENSUAL EN JUNIO ✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio ✅ El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011 ✅ 12 de los 15 sectores de actividad en los que se desagrega el EMAE tuvieron crecimiento interanual. En términos de contribución a dicha expansión se destacaron Explotación de Minas y Canteras (+0,6 p.p.), Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+0,5 p.p.), Pesca (+0,4 p.p.), Industria Manufacturera (+0,3 p.p.), Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones (+0,1 p.p.) y Construcción (+0,1 p.p.) — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 20, 2026

Julio de 2026 (publicado el 24 de septiembre): tras el desplome mensual desestacionalizado del 2,9% (luego corregido a -2,5%) y una caída interanual preliminar del 1,4% (-1,44% desagregado, luego revisada a -1,5%), el titular de Economía volvió a refugiarse en el acumulado de siete meses («EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,7% EN LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO»), subrayó un alza del 0,2% en la tendencia-ciclo hacia un nuevo máximo histórico y atribuyó la baja mensual a «shocks transitorios» como la menor disponibilidad de gas para la industria, las lluvias y nevadas superiores a los promedios históricos y las menores horas trabajadas por el Mundial de fútbol. Omitió por completo la caída interanual del 1,4% y el retroceso de 8 de los 15 sectores, liderado por comercio (-5,1%) e industria (-4,6%).

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,7% EN LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO ✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 7 meses de 2026 en relación a igual período del año anterior ✅ En el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico ✅ Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2026

Agosto de 2026 (publicado el 21 de octubre): luego de que la revisión retrospectiva del Indec dejara el indicador tendencia-ciclo estancado en 0,0% desde abril —cortando la racha de 27 meses en alza— y de que el nivel general cayera un 1,7% interanual (-1,74% desagregado), Caputo optó por un encabezado neutro («EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD EN AGOSTO»). Destacó la leve suba mensual desestacionalizada del 0,1% y el avance del 6,6% de la tendencia-ciclo respecto de diciembre de 2023, y citó tres sectores en alza frente a tres en baja (intermediación financiera -3,8%, industria -3,2% y administración pública -1,6%), pero omitió la caída interanual del 1,7%, la desaceleración del acumulado anual al 1,2% y el hecho de que 10 de los 15 sectores retrocedieron, incluidos comercio (-3,5%) y pesca (-15,7%).