BALC2026: Sobran razones para degustar y disfrutar de la gastronomía patagónica

Una semana donde todo se transforma en Bariloche. El paisaje, su ritmo, su gastronomía… Son siete días para disfrutar de los varios eventos pensados para esta ocasión. Bariloche a la Carta es un puente que permite fortalecer la producción rionegrina, el vínculo entre productores, cocineros, residentes y turistas en lo que es la gran vidriera Patagónica hacia el resto del país. Residentes, turistas, cocineros y productores se encuentran en este punto de degustaciones.

BALC edición 2026.



Circuito gastronómico

¡Vení a comer rico! Del 5 al 12 de ocubre el Circuito Gastronómico reúne a más de 90 restaurantes, bares y cervecerías con menús especiales a precios promocionales. La idea es recorrer la ciudad y descubrir los sabores especialmente pensados para esta semana. Además, se incluyen propuestas aptas para veganos, vegetarianos y celíacos; haciendo así que BALC sea cada vez un evento más inclusivo.

Como siempre, con la tarjeta de beneficios #BALC hay un 20% de descuento en los menús del circuito. Los clientes de Banco Patagonia y Banco Macro cuentan con descuentos adicionales. Para más comodidad e info, todos los menús y sus precios se pueden consultar en www.barilochealacarta.com



Elección del mejor plato



Dentro del circuito, las propuestas culinarias participan del Concurso Mejor Plato BALC2026. El mismo es elegido por el público desde una WebApp de votación. La misma inicia el 5 de octubre en la web BALC o votarbarilochealacarta.com.ar

Las categorías son:

Mejor plato del event o

o Mejor entrada

Mejor postre

Mejor plato cervecerías

Menú de Río Negro. En esta categoría se elige el menú (los 3 pasos + maridaje) que mejor representa la identidad rionegrina a través del uso de productos locales. Este reconocimiento lo hace un jurado.

En esta categoría se elige el menú (los 3 pasos + maridaje) que mejor representa la identidad rionegrina a través del uso de productos locales. Este reconocimiento lo hace un jurado. Mejor plato de la Feria BALC es elegido también por un jurado. La selección se realiza durante los días que se realiza de la Feria.

Pop Ups



Durante la semana BALC, en distintos restaurantes locales, hay cenas especiales donde los cocineros más importantes del país intervienen las cocinas de chefs locales para crear un menú especial. Las reservas se hacen en los establecimientos que participan y las propuestas están en la web: barilochealacarta.com/popups/



Martes 6 de octubre

21 hs: Mambo en Nené. Lucas Rothschild, Santiago Pérez & Joaquín Facio (Nené – San Martín 672)

Jueves 8 de octubre

21 hs: Del Reloncaví al Nahuel Huapi . Hugo Muñoz Toledo (Hotel Gran Pacifico Chile – Pto Montt) y Aníbal Ramirez (BRC) en Brazarte-Sheraton Bariloche Hotel (San Martín 536)

. Hugo Muñoz Toledo (Hotel Gran Pacifico Chile – Pto Montt) y Aníbal Ramirez (BRC) en Brazarte-Sheraton Bariloche Hotel (San Martín 536) 21 hs: Córdoba en BALC. Martín Altamirano (La Torgnole, Córdoba) y Alejandro Clausen (BRC) en Batistín – Huinid Hoteles (Bustillo KM 2.6)

Viernes 9 de octubre

21 hs: Yuzu Izakaya en Oni Cantina. Edgar Kuda, Luca Yañez e Irina Puebla en Oni Cantina (Bustillo KM13.6)



Sábado 10 de octubre

21 hs: Ultramarinos en Auita. Maximiliano Rossi (Ultramarinos, Bs. As.) y Joaquín Facio (BRC) La Cascada Bariloche (Bustillo KM6)

Maximiliano Rossi (Ultramarinos, Bs. As.) y Joaquín Facio (BRC) La Cascada Bariloche (Bustillo KM6) 21 hs: Argentina en BALC. Agustín Kurán (Amasijo, Sgo. del Estero), Flor Rodríguez (El nuevo Progreso, Jujuy) & Pablo Quiven (BRC) en Madurado (Bustillo KM20)

Domingo 11 de octubre

16 hs: Té con Maru en el Llao. Maru Botana & Francisco Tamini (BRC) – Llao Llao Resort Golf & Spa (Bustillo KM25)

Maru Botana & Francisco Tamini (BRC) – Llao Llao Resort Golf & Spa (Bustillo KM25) 21 hs: Chile en BALC – Pablo Adue Oyarzún (Restaurante Rayen, Chile) & Juan Izaguire (BRC) en Terraza, Restaurant de Altura (Beschtedt 165)

La gastronomía al cine



El ciclo Cine en el Cívico, edición especial BALC 2026 es una experiencia cultural que conecta cine, gastronomía y uno de los escenarios más emblemáticos de Bariloche. Este ciclo abre y cierra la semana con tres historias donde la cocina es mucho más que comida. El arte de la producción de alimentos, la cocina y la gastronomía, lleva al cine grandes films premiados mundialmente que nos aportan tradiciones, innovación y el espíritu de la alta cocina que nos inspira y fascina.

El microcine del Puerto San Carlos proyectará tres películas elegidas con una idea en común: detrás de cada plato hay una historia. El ciclo propone tres funciones gratuitas especialmente seleccionadas para BALC:

La Fiesta de Babette (Dinamarca) – lunes 5/10, a las 20.

(Dinamarca) – lunes 5/10, a las 20. Azúcar y Estrellas (Francia) – miércoles 7/10 a las 20.

(Francia) – miércoles 7/10 a las 20. Delicioso (Francia) – lunes 12/10 a las 20.

Esta actividad se llevará a cabo con el apoyo de la subsecretaría de Cultura del municipio, la curaduría y presentación de Lili Beriro.

Feria BALC



Del 9 al 12 de octubre, el Centro Cívico vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de la gastronomía con más de 150 expositores, propuestas gastronómicas, productores, clases de cocina, música y actividades para toda la familia. Ubicada en el Centro Cívico, la Feria Gastronómica es el punto de encuentro para productores, cocineros, emprendedores y visitantes, frente a una de las mejores vistas del Nahuel Huapi. Aquí visitantes y locales, encontrarán propuestas culinarias, cerveza, chocolate artesanal, stands de productores y emprendedores rionegrinos quienes acercarán a Bariloche frutas, quesos, fiambres, sidras, vinos, dulces, miel, frutos secos entre otros.



Entradas y horarios

El paseo será de 12 a 0 horas y se ingresará por turnos: de 12 a 16.30 | 16.30 a 21 | 21 a la medianoche.

y se ingresará por turnos: de 12 a 16.30 | 16.30 a 21 | 21 a la medianoche. Las entradas de pre venta Early Bird tienen un valor de $2500 + 15% por costo de transacción y corresponde a la compra de 1 ecovaso.

tienen un valor de Desde el 27 de septiembre la entrada saldrá $3000 + 15% por costo de transacción. En puerta, los días de la Feria el valor será de $3500.

por costo de transacción. En puerta, los Personas con discapacidad que asistan con un acompañante, niños menores de 6 años y jubilados, no abonan entrada. Es necesario que se presenten con DNI y carnet de discapacidad en la puerta del predio 15 minutos antes de la hora del turno elegido.

Las entradas se podrán adquirir desde la web de Bariloche a la Carta.



BALC para los más chicos



Vuelven las actividades para niños, siempre vinculadas con los hábitos saludables. Este año de la mano de Supersaludable se presenta en el escenario principal de la Feria BALC con la Cocina de Giorgio. Los encuentros serán 9, 10 y 11 de octubre a las 15.30, para quienes quieran participar del taller de cocina.



En el escenario mayor, Giorgio, ya convertido en uno de los referentes más queridos de BALC, vuelve a compartir una experiencia culinaria participativa donde, año tras año, familias y visitantes cocinan junto a él utilizando productos regionales. En esta edición, el taller pondrá el foco en la versatilidad del yogur como ingrediente para elaborar recetas saludables, innovadoras y muy deliciosas.