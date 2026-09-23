Un fuerte choque complica el tránsito en la Autovía Norte de Neuquén: piden circular con cuidado

Durante las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre, se registró un fuerte choque en la Autovía Norte que complicó la circulación en uno de los accesos clave de Neuquén. El impacto ocurrió entre dos vehículos y, por el momento, se desconoce si hay heridos.

Solicitan transitar con precaución o evitar el sector ante la presencia de personal policial en el lugar.

Fuerte choque en Neuquén: lo que se sabe

De acuerdo a la información brindada, el choque se produjo cerca de las 7 de la mañana en la Autovía Norte, a la altura del Parque Industrial oeste.

Si bien aún se desconocen los detalles del siniestro, trascendió que el impacto fue entre un auto particular y un taxi.

Choque en Autovía Norte

Fuentes oficiales confirmaron que en el sitio se encuentra trabajando personal del SIEN y personal de la comisaría 20.