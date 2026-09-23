Mirtha Legrand hace kinesiología dos veces por día: cómo sigue su salud y qué se sabe del alta médica

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo control médico por el cuadro respiratorio que obligó a hospitalizarla nuevamente. Mientras crece la expectativa por el nuevo parte médico previsto para este miércoles 23 de septiembre, trascendieron nuevos detalles sobre su recuperación y la rutina que mantiene dentro de la clínica.

La conductora, de 99 años, evoluciona favorablemente y realiza sesiones de kinesiología dos veces por día. Además, puede permanecer sentada, mira televisión y se mantiene de buen humor mientras continúa con el tratamiento indicado por los especialistas.

La evolución generó alivio en su círculo íntimo después de varios días de preocupación por su salud.

Cómo sigue Mirtha Legrand: el dato que sorprendió a su familia

Los nuevos detalles fueron revelados por Adrián Pallares en Intrusos y recogidos por Infobae. Según explicó el periodista, la recuperación de la histórica conductora sorprendió a sus familiares.

“Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, contó Pallares sobre la rutina que mantiene Mirtha durante su internación.

El conductor también destacó la respuesta favorable que habría tenido al tratamiento durante los últimos días y aseguró que su familia se encuentra sorprendida por la evolución.

Pese a las señales alentadoras, por el momento no existe una fecha confirmada para el alta médica. Los profesionales todavía deben analizar los resultados de estudios y cultivos antes de determinar cuándo podrá regresar a su casa.

Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei

La actual internación de Mirtha comenzó el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio anterior.

En aquella oportunidad, el Sanatorio Mater Dei informó oficialmente que la conductora había ingresado por “un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería hospitalizada para realizar estudios y recibir el tratamiento correspondiente.

El lunes 21, un nuevo comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, llevó tranquilidad sobre su estado de salud al confirmar que continuaba evolucionando favorablemente de acuerdo con lo esperado y que seguiría con el tratamiento específico y los controles necesarios.

El centro médico adelantó además que, si no se producían cambios en su estado, este miércoles 23 de septiembre se conocería un nuevo parte médico con detalles sobre su evolución.

Mientras tanto, Mirtha continúa acompañada por su familia, mantiene su rutina de recuperación y sigue muy atenta a la televisión, una de sus grandes pasiones.

La expectativa ahora está puesta en los próximos resultados médicos y en la posibilidad de que los especialistas comiencen a evaluar su alta, aunque desde su entorno mantienen la cautela y respetan los tiempos indicados por los profesionales.