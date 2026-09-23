Quién es el exjugador de la Selección que quiere conquistar a Viviana Canosa: las pistas que reveló

Viviana Canosa sorprendió al revelar que finalmente aceptó tener una cita con un reconocido exfutbolista de la Selección Argentina que intenta conquistarla desde hace varios años. Aunque decidió mantener su identidad en secreto, la conductora fue dejando una serie de pistas que rápidamente despertaron especulaciones.

La confesión ocurrió durante El Bulo de Viviana, su programa en Carnaval Stream, cuando Canosa contó que volvió a recibir un mensaje del misterioso hombre y que esta vez decidió avanzar con el encuentro.

“Me escribió el jugador de fútbol”, lanzó frente a sus compañeros antes de contar algunos detalles de una historia que, según explicó, lleva alrededor de siete años de idas y vueltas.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, se trata de un exjugador de la Selección Argentina, actualmente retirado, que no reside permanentemente en el país y tiene reconocimiento internacional. Canosa todavía no reveló su nombre.

Viviana Canosa aceptó la cita: “Si no es ahora, no lo hago más”

La periodista contó que durante años el encuentro nunca llegó a concretarse, pero ahora decidió darle una oportunidad.

Mientras revisaba los mensajes que intercambió con el exfutbolista, explicó que finalmente le confirmó que se verán la próxima semana.

“Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”, reveló. Y explicó qué la llevó a cambiar de opinión: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”.

Por ahora, Canosa intentó bajar las expectativas alrededor de la salida y aseguró que el plan sería sencillo: una cena y nada más.

Sin embargo, también se permitió bromear sobre lo que podría ocurrir si el vínculo prosperara y hasta imaginó un eventual casamiento. Según contó, sería una celebración con numerosos invitados provenientes del exterior.

Las pistas sobre el misterioso exfutbolista de la Selección

Aunque Viviana Canosa no reveló quién es el hombre, a lo largo de sus programas dejó varios datos que permiten construir el perfil del misterioso pretendiente.

Se trata de un futbolista retirado que pasó por la Selección Argentina, vive o pasa buena parte de su tiempo fuera del país y es una figura reconocida internacionalmente.

Además, Canosa ya había contado semanas atrás que el hombre la invitó al Mundial 2026, propuesta que ella decidió rechazar en aquel momento. “Es crack en el mundo”, había dicho al describirlo, según reconstruyó Clarín.

Otro dato que llamó la atención es la duración del acercamiento. La conductora aseguró que el exjugador intenta conquistarla desde hace aproximadamente siete años, aunque el contacto entre ambos fue intermitente.

Por el momento, ninguno de los principales medios que recogieron la noticia identificó al futbolista, por lo que cualquier nombre que circule en redes sociales permanece en el terreno de la especulación.

Qué busca Viviana Canosa en una pareja

Al hablar del misterioso pretendiente, Canosa también contó qué espera actualmente de una relación.

La conductora aseguró que le atraen los hombres que toman la iniciativa, aunque puso un límite: no quiere sentirse invadida ni recibir mensajes constantemente.

De hecho, relató que en algún momento tuvo que pedirle al exfutbolista que bajara la intensidad de sus mensajes. Pese a esas idas y vueltas, ahora decidió aceptar finalmente la invitación.

Así, después de años de conversaciones y encuentros que nunca llegaron a concretarse, Viviana Canosa se prepara para ver cara a cara al misterioso exjugador de la Selección Argentina. La cita será la próxima semana y, por ahora, la gran incógnita sigue siendo la misma: quién es el futbolista que busca conquistarla.