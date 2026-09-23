Allanaron un presunto kiosco narco en Allen y rescataron a una adolescente víctima de explotación sexual

El operativo incluyó allanamientos en tres domicilios de Allen y la intervención de distintas unidades policiales y fuerzas de seguridad.

Una investigación por presunta comercialización de drogas derivó en Allen en una segunda causa por posible trata de personas con fines de explotación sexual. Durante los allanamientos realizados tras dos meses de pesquisa, la Policía encontró a una adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad y detuvo a un hombre mayor de edad.

La investigación principal había permitido identificar tres domicilios que, según las actuaciones, serían utilizados para la venta y el almacenamiento de estupefacientes. En los procedimientos se secuestraron cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa federal.

Dos meses de investigación y tres domicilios bajo seguimiento

Las tareas estuvieron a cargo del personal de Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen, bajo la dirección y fiscalización del Área de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal.

Durante aproximadamente dos meses se realizaron tareas de vigilancia y trabajos de campo para establecer cómo funcionaba el presunto punto de venta y detectar otros lugares vinculados con el resguardo de las sustancias.

Con los elementos reunidos, la Justicia Federal autorizó los allanamientos. El operativo contó con la participación de distintas unidades de la Policía de Río Negro y fuerzas de seguridad nacionales.

En los domicilios fueron identificados seis hombres mayores de edad y un menor, quienes quedaron vinculados a las actuaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

El hallazgo que abrió una segunda investigación

Uno de los procedimientos tuvo una derivación diferente. En el interior de una de las viviendas, los efectivos encontraron a una adolescente que, según la información incorporada a la causa, se encontraba bajo los efectos de sustancias y en una situación de vulnerabilidad.

Sebastián Gallardo, a cargo del Área de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal, confirmó el hallazgo. “Cuando nosotros allanamos efectivamente había una menor”, señaló.

Ante esa situación intervino el Área de Atención Inicial y Casos Complejos del MPF Federal, además de Gendarmería Nacional y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). La adolescente fue retirada del lugar y quedó bajo resguardo para recibir asistencia.

Hay un detenido por una causa de posible trata

A partir de la situación detectada durante el allanamiento, la Fiscalía Federal abrió una segunda línea de investigación destinada a determinar las circunstancias en las que se encontraba la adolescente.

En ese marco, un hombre mayor de edad fue detenido y quedó vinculado a una investigación por posible trata de personas bajo la modalidad de explotación con fines sexuales.

Este medio confirmó que la persona permanece detenida y que en las próximas horas le formularán los cargos, de acuerdo con los plazos procesales previstos.

Un operativo con varias unidades

Además de Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen y General Roca, del despliegue participaron efectivos del COER de General Roca y Villa Regina, el CIEB Allen, la Sección Canes y personal de la Comisaría 33ª.

La intervención permitió reunir elementos para avanzar en la investigación por comercialización de estupefacientes y, al mismo tiempo, activar los mecanismos de protección para la adolescente hallada durante los procedimientos.

Dos líneas de investigación en la Justicia Federal

A partir de los allanamientos quedaron abiertas dos investigaciones. Una busca determinar las responsabilidades y el funcionamiento de la presunta estructura dedicada a la comercialización de drogas.

La segunda está vinculada con la situación de la adolescente y con la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En ambos casos, la Justicia Federal continuará con las medidas para establecer responsabilidades individuales y profundizar el análisis de la evidencia reunida.