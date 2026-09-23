Wanda Nara se cruzó con Karina Iavícoli por Martín Migueles y lanzó un fuerte comentario fuera de cámara

La conductora Wanda Nara protagonizó un tenso cruce con la periodista Karina Iavícoli durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La discusión comenzó cuando le preguntaron por la situación judicial del empresario Martín Migueles, con quien fue vinculada sentimentalmente.

El intercambio se produjo durante un evento promocional de Telefe, del que participaron el jurado y los concursantes del reality. Allí, Wanda dialogó con distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, y habló inicialmente de sus proyectos profesionales.

“Estoy muy feliz y contenta”, aseguró la conductora, entusiasmada por su regreso al frente de MasterChef Celebrity y por el próximo estreno de su película.

Sin embargo, el clima cambió cuando Karina Iavícoli le preguntó por Migueles y sus problemas judiciales, luego de que trascendiera una denuncia del Banco Central relacionada con operaciones millonarias realizadas durante el cepo cambiario.

Wanda Nara se cruzó con Karina Iavícoli por una pregunta sobre Martín Migueles

Ante la consulta, Wanda buscó despegarse de cualquier situación judicial relacionada con sus parejas o exparejas.

“Y a Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex”, lanzó.

La mediática explicó que suele recibir preguntas cada vez que alguna persona con la que mantuvo una relación queda involucrada en una polémica. “Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí”, enumeró.

La respuesta no conformó a Iavícoli, quien insistió: “Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo…”. La frase quedó inconclusa en medio del intercambio.

Antes de terminar la entrevista con LAM, Wanda volvió sobre el tema y dejó una reflexión dirigida a las mujeres: “Se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”.

Luego redobló la apuesta con una frase que llamó la atención: “Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”.

El comentario de Wanda Nara sobre Karina Iavícoli que se escuchó al aire

El momento más incómodo llegó después de que Wanda se despidiera de Ángel de Brito y creyera que la entrevista había terminado.

Al dejar el micrófono se la escuchó lanzar “está pelotuda…”, comentario que habría estado dirigido a Iavícoli luego del tenso ida y vuelta que ambas acababan de protagonizar.

El episodio rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación de MasterChef Celebrity, que prepara su regreso a la pantalla de Telefe.

Wanda Nara habló de su regreso a MasterChef Celebrity

Más allá del cruce, Wanda se mostró entusiasmada con la nueva edición del reality y aseguró que se siente cada vez más cómoda en su rol de conductora.

“Siento que ya lo hago de taquito. Me puedo divertir y relajar mucho más, con los participantes, con lo que pasa y con el jurado”, explicó.

También rechazó las versiones que indican que sus intervenciones están estrictamente guionadas. Según contó, Telefe le permite manejarse con libertad frente a las cámaras.

“Me siento como si estuviese en el living de mi casa, diciendo y haciendo lo que quiero, porque nunca me pusieron trabas ni ‘no digas esto, no digas aquello’. Entonces tengo una libertad que me encanta”, concluyó.