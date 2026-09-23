Javier Milei llega a la ONU tras el cruce por Malvinas: qué temas abordará en su discurso

El presidente Javier Milei hablará por tercera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso en el que profundizará el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará postura respecto de la inteligencia artificial y aportará su visión sobre la economía global, atravesada por la disputa de los recursos naturales y la fragilidad en la cadena de suministros.

Según el cronograma oficial de la ONU, el jefe de Estado expondrá a las 11:45, hora argentina. No obstante, advirtieron que los horarios pueden sufrir demoras, ya que varios expositores suelen exceder el límite asignado de 15 minutos.