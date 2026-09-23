EN VIVO
Javier Milei llega a la ONU tras el cruce por Malvinas: qué temas abordará en su discurso
Este miércoles 23 de septiembre llegó el turno de la disertación del presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario permanece desde el martes en Nueva York, Estados Unidos, donde ya cumplió con una serie de encuentros y actividades clave.
El presidente Javier Milei hablará por tercera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso en el que profundizará el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará postura respecto de la inteligencia artificial y aportará su visión sobre la economía global, atravesada por la disputa de los recursos naturales y la fragilidad en la cadena de suministros.
Según el cronograma oficial de la ONU, el jefe de Estado expondrá a las 11:45, hora argentina. No obstante, advirtieron que los horarios pueden sufrir demoras, ya que varios expositores suelen exceder el límite asignado de 15 minutos.
Javier Milei en la ONU
23/09 11:11
Trump aseguró que hubo una reunión “muy buena” con Irán
Al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos confirmó que funcionarios norteamericanos mantuvieron un encuentro de tres horas con representantes de Irán en Nueva York y aseguró que la reunión fue “muy buena”.
Las conversaciones se concretaron en medio de las gestiones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra que ya lleva casi siete meses.
Las conversaciones se concretaron en medio de las gestiones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra que ya lleva casi siete meses.
23/09 10:30
Inteligencia Artificial y la postura de Milei
Otro de los temas que Milei abordaría ante la ONU es el límite al desarrollo de la Inteligencia Artificial. Se trata de un reclamo impulsado por los principales referentes tecnológicos, quienes advierten sobre los riesgos para la humanidad de un avance desmedido, capaz de derivar en la creación de armas biológicas. Al igual que Trump, el mandatario argentino se opone a cualquier tipo de regulación en la materia.
23/09 10:21
Rusia bombardeó Kiev antes del discurso de Zelenski en la ONU
Un ataque masivo con drones causó dos víctimas fatales y 23 heridos en la capital ucraniana. La ofensiva se produjo mientras el mandatario busca apoyo en Nueva York tras reunirse con Donald Trump.
23/09 10:02
Javier Milei selló su alianza con Marco Rubio
El presidente compartió un foro de seguridad con el líder republicano —quien exigió sanciones contra 24 cárteles narco— y cerró filas con el secretario de Estado en materia energética y el reclamo por Malvinas.
23/09 09:37
Cruce entre Quirno y el primer ministro de Reino Unido en la ONU
El primer ministro británico advirtió que su país defenderá a las Islas Malvinas frente a «cualquier amenaza». Ante sus declaraciones, el canciller Pablo Quirno le respondió directamente y denunció al Reino Unido por mantener una «ocupación ilegal».
23/09 09:05
El discurso del presidente con foco en Malvinas
Si bien el mandatario abordará diversos temas en su discurso, el eje central estará en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. Esta postura llega reforzada por los anuncios realizados tras la cadena nacional del 3 de septiembre: sanciones más severas a empresas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa territorial y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.
En esta línea, se prevé que Milei desconozca nuevamente el derecho a la autodeterminación de los kelpers y la validez de sus referendos, además de cuestionar iniciativas unilaterales como el proyecto petrolero Sea Lion.
En esta línea, se prevé que Milei desconozca nuevamente el derecho a la autodeterminación de los kelpers y la validez de sus referendos, además de cuestionar iniciativas unilaterales como el proyecto petrolero Sea Lion.
23/09 08:58
Cumbre del Escudo de las Américas y coincidencia con Trump
El martes, tras aterrizar en Nueva York, el presidente participó de la cumbre del Escudo de las Américas y cosechó el respaldo de Donald Trump. Durante el encuentro, el líder republicano reconfiguró su sintonía con la gestión libertaria y calificó como una “gran victoria” el triunfo de Milei en las legislativas de 2025.
Poco antes, el mandatario argentino había elogiado la intervención de su par ante la Asamblea: “Está tantos pasos adelante que pocos entienden la magnitud de su liderazgo”.
Poco antes, el mandatario argentino había elogiado la intervención de su par ante la Asamblea: “Está tantos pasos adelante que pocos entienden la magnitud de su liderazgo”.
23/09 08:46
La agenda oficial de este miércoles
Desde la Oficina del Presidente brindaron detales de la agenda oficial de Javier Milei y detallaron que luego de su intervención en la ONU, el mandatario continuará con otra disertación y reuniones claves.
Según el cronograma:
– A las 16 (hora argentina) formará parte de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
– A las 18 (hora argentina) se reunirá con grandes empresarios socios de Americas Society/Consejo de las Américas . Participan Susan Segal y una mesa de entre 12 a 15 empresarios.
– A las 19.30 (hora argentina) se encontrará con el Rabino Simón Jacobson.
Según el cronograma:
– A las 16 (hora argentina) formará parte de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
– A las 18 (hora argentina) se reunirá con grandes empresarios socios de Americas Society/Consejo de las Américas . Participan Susan Segal y una mesa de entre 12 a 15 empresarios.
– A las 19.30 (hora argentina) se encontrará con el Rabino Simón Jacobson.
Comentarios