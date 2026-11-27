Lista de Ingredientes garbanzos (sin el líquido): 2 latas claras: 2 aceite de oliva: 1 chorrito sal y pimienta: a gusto semillas de sésamo, amapola o lino: c/n sal gruesa: c/n

Preparación

1. En la licuadora colocar las latas de garbanzos sin el líquido y el resto de los ingredientes, licuar hasta formar una pasta lisa y homogénea.

2. Colocar en manga con pico liso y formar “bastoncitos” de similar tamaño sobre una placa previamente aceitada.

3. Espolvorear con semillas o sal gruesa.

4. Cocinar en un horno precalentado a 180° C hasta que esté dorados y crocantes, servir con el dip que más te guste, ¡y a disfrutar!