Bastones de garbanzo: una receta fácil, práctica y crocante
Una elaboración que se prepara con licuadora en muy poco tiempo. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Bastones de garbanzo: una receta fácil, práctica y crocante
Una elaboración que se prepara con licuadora en muy poco tiempo. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
garbanzos (sin el líquido): 2 latas
claras: 2
aceite de oliva: 1 chorrito
sal y pimienta: a gusto
semillas de sésamo, amapola o lino: c/n
sal gruesa: c/n
Preparación
1. En la licuadora colocar las latas de garbanzos sin el líquido y el resto de los ingredientes, licuar hasta formar una pasta lisa y homogénea.
2. Colocar en manga con pico liso y formar “bastoncitos” de similar tamaño sobre una placa previamente aceitada.
Panceta con manzana y miel para la picadita
3. Espolvorear con semillas o sal gruesa.
4. Cocinar en un horno precalentado a 180° C hasta que esté dorados y crocantes, servir con el dip que más te guste, ¡y a disfrutar!
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