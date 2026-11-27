Un total de 871 profesionales votaron en las siete sedes habilitadas en Neuquén. Foto: Florencia Salto.

Los abogados y abogadas matriculados de Neuquén votaron ayer para renovar su representación ante el Consejo de la Magistratura. La lista Abogados y Abogadas Pluralistas se impuso en una elección en la que compitieron tres agrupaciones por dos cargos titulares y dos suplentes para el período 2027-2031.

Según los datos del escrutinio provisorio, la lista encabezada por Fabián Alexis Flores y Ana Karina Rojo obtuvo 422 votos, equivalentes al 48,45% del total.

En segundo lugar se ubicó Litigantes, con Sebastián Fernández y Ana Lía Facal como candidatos titulares, que reunió 322 votos (36,97%). En tanto, Representación del Interior, encabezada por Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez, consiguió 124 adhesiones (14,24%).

De acuerdo con la distribución proporcional de los cargos mediante el sistema D’Hondt, Pluralistas y Litigantes obtendrían un representante titular cada uno. De esta manera, Flores y Fernández se perfilan para integrar el organismo, a la espera de la proclamación oficial.

Menos de la mitad del padrón participó de los comicios

De los 2.134 profesionales habilitados para sufragar, 871 acudieron a las urnas, lo que representó una participación del 40,82%.

Un total de 1.263 abogados y abogadas no emitieron su voto, lo que equivale al 59,18% del padrón electoral.

La totalidad de los sufragios emitidos fueron válidos. Se contabilizaron tres votos en blanco y no se registraron votos observados, recurridos ni impugnados.

La jornada electoral se desarrolló entre las 8.30 y las 18, mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, en siete localidades: Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Villa La Angostura y Rincón de los Sauces.